購買膳食補充劑 潛藏風險要留意

紐約州消費者保護廳近日發布消費者警示，提醒公眾在購買維生素和膳食補充劑時需保持警惕，避免食用未經嚴格審查的產品而引發健康隱患。(記者高雲兒╱攝影)

隨著健康意識的提升，維生素和膳食補充劑市場迅速擴大，但其中潛藏的風險不容忽視。紐約州 消費者保護廳近日發布消費者警示，提醒公眾在購買維生素和膳食補充劑時需警惕，避免因產品未經嚴格審查而引發健康隱患。

州消費者保護廳表示，與處方藥或非處方藥不同，膳食補充劑在上市前無需經過美國食品藥品監督管理局(FDA )的審查，意味著產品的質量完全依賴於生產企業的自律，導致市場上存在大量未經證實的功效宣傳，如增強免疫力 、改善睡眠等。據統計，2024年美國市場上的膳食補充劑產品數量，已從1994年的4000種激增至10萬種，約75%的美國人定期服用某種形式的補充劑。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)強調，夏季將至，健康成為公眾關注的焦點，但消費者需意識到，貨架或網售的健康產品未必安全有效，尤其是膳食補充劑。雖然某些補充劑可能對特定人群有益，但購買前務必謹慎研究。

消費者保護廳指出，膳食補充劑市場存在含有未標註的有害成分、線上銷售的假冒或偽造產品、誇大或欺騙性廣告宣傳等問題。此外，青少年使用減肥、增肌類補充劑的風險尤為突出，2024年4月，紐約州通過全美首個禁止向未成年人銷售減肥或增肌補充劑的法律，保護青少年免受潛在健康損害。

紐約州衛生廳專員麥克唐納(Dr. James McDonald)表示，未經監管的補充劑可能對健康造成嚴重危害，建議消費者優先通過天然食物攝取營養，並在使用任何補充劑前諮詢醫療專業人員。

該廳也為公眾提供選購指南，首先要認準第三方機構，如NSF International、美國藥典(USP)等權威機構認證標誌的產品，確保成分與標籤一致；其次警惕虛假宣傳，若產品宣稱有治療或治癒作用，均屬違規，再來要諮詢醫生，尤其正在服藥者需注意補充劑與藥物的相互作用，或者也可查閱FDA健康欺詐數據庫，定期查看其公布的違規產品名單，避免購買問題商品。