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紐約不理「終止堵車費」最後期限 聯邦再延30天

記者許君達╱紐約報導
聯邦為終止曼哈頓堵車費設立的最後期限將至，紐約州及MTA拒絕從命。運輸部長達菲宣布將限期延長30天。圖為位於曼哈頓60街附近的收費設施。(記者許君達╱攝影)
聯邦為終止曼哈頓堵車費設立的最後期限將至，紐約州及MTA拒絕從命。運輸部長達菲宣布將限期延長30天。圖為位於曼哈頓60街附近的收費設施。(記者許君達╱攝影)

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)20日在社群平台上發布消息稱，要求紐約當局停止收取曼哈頓堵車費的最後期限將延長30天，以便繼續協商。聯邦原定的最後期限為今(21)日，但紐約州和負責收費的大都會運輸署(MTA)均拒絕從命。

達菲的官方帳號20日下午在X上發推，指責紐約州長霍楚(Kathy Hochul)「拒絕停止堵車費以及對聯邦政府的公然不敬是不可接受的」，隨即又稱，將給予紐約州的最後通牒延期30天，以便繼續談判。達菲還威脅稱，聯邦每年撥給紐約州數十億元資金，「繼續不服從將不會有好果子吃」。

對此，霍楚的官方X帳號隨後發推反擊，稱「攝像頭將會繼續開啟」。

總統川普在競選期間就曾承諾要廢除曼哈頓的堵車費。在他上任後，運輸部下轄的聯邦公路管理局2月給紐約州當局發函稱，聯邦撤銷了旨在批准堵車費計畫的「價值定價試點計畫」(VVVP)，該計畫的終止時間為今年3月21日，因此紐約州當局必須在3月21日前停止在曼哈頓收費區內的聯邦資助公路上收費。但MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)公開表示，除非法庭發布禁制令，否則收費不會停止。

支持堵車費的團體20日在布碌崙(布魯克林)大橋舉行集會以抗議聯邦施壓。曼哈頓國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)表示，紐約在聯邦制下享有自治權，攻擊堵車費就是攻擊紐約的主權(sovereignty)。而對於聯邦的撤資威脅，市主計長蘭德(Brad Lander)表示，運輸部、川普以及馬斯克，都沒有權力按照「他們編造的虛假規定」扣留資金。

民間組織「紐約客反堵稅」(New Yorkers Against Congestion Pricing Tax)主席李翠珊(Susan Lee)20日發布聲明，呼籲州長及州當局「明智地」利用這一談判契機，尋求與聯邦的合作之道並爭取更多投資於公共交通系統的聯邦資金。李翠珊表示，取消堵車費有助於幫助被邊緣化的紐約人減輕開支負擔，也有利於包括華埠、下東城及南布朗士等位於繞行路線附近的弱勢社區維護環境正義。

最新民調顯示，紐約州有投票權的選民中，有40%反對堵車費、33%支持；然而在紐約市域內，支持繼續徵收堵車費的選民達到42%，超過了反方的35%。根據另一項研究，堵車費開徵後，通過華盛頓大橋、維拉扎諾大橋等繞行路線的車流並未出現明顯增加。

堵車費 紐約州 曼哈頓

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