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華人夫妻紐約州多地經營賣淫 妻子還親自上陣

記者許君達╱紐約報導
一對來自紐約上州的華人夫妻在上州及皇后區等地經營的按摩店中非法經營賣淫業務，被判一年監禁。圖為皇后區法拉盛林立的按摩店(圖與文無關)。(本報檔案照)
一對來自紐約上州的華人夫妻在上州及皇后區等地經營的按摩店中非法經營賣淫業務，被判一年監禁。圖為皇后區法拉盛林立的按摩店(圖與文無關)。(本報檔案照)

兩名來自紐約上州普特南谷(Putnam Valley)的華人因在紐約州多地非法經營提供賣淫服務的按摩店，日前被紐約南區聯邦法院判處各自12個月零一天的監禁，並處兩年緩刑和130萬元罰金。

法庭文件顯示，51歲的林洪如(HONG RU LIN，音譯，下同)和46歲的趙吉娜是一對夫妻，他們於2020年9月至2023年9月間，在紐約州威徹斯特郡(Westchester)、普特南郡(Putnam)和紐約市皇后區擁有多家按摩店。兩人被控利用按摩店經營賣淫業務。

起訴書指，林洪如和趙吉娜手下擁有一個提供性服務的女性團隊。兩人利用手機加密通訊軟體相互聯絡，以經營他們的非法業務，還利用通訊軟體和各種社群平台招攬生意，引誘潛在客戶，並為上門的顧客分配特定員工。兩人雖然不常駐店內，但可以通過這些遠程通訊手段遙控所有賣淫業務、掌握所有收入。

起訴書還顯示，林趙二人為手下的女性員工設定業績目標，達不到目標者只能分得很少的收入。此外，趙吉娜還曾親自上陣按摩，並至少有一次曾在按摩期間向顧客親自提供了性服務。

林趙二人2023年9月被捕，各自被控一項違反「旅行法案」(violating the Travel Act)和共謀違反「旅行法案」(conspiring to violate the Travel Act)罪。兩人此後各自承認犯有違反「旅行法案」罪，認罪協議中還包括放棄按摩店帳戶、資產以及非法經營所得，並接受共計130萬元的罰款。

紐約州 紐約上州 紐約市

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