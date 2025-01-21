華人夫妻紐約州多地經營賣淫 妻子還親自上陣
兩名來自紐約上州普特南谷(Putnam Valley)的華人因在紐約州多地非法經營提供賣淫服務的按摩店，日前被紐約南區聯邦法院判處各自12個月零一天的監禁，並處兩年緩刑和130萬元罰金。
法庭文件顯示，51歲的林洪如(HONG RU LIN，音譯，下同)和46歲的趙吉娜是一對夫妻，他們於2020年9月至2023年9月間，在紐約州威徹斯特郡(Westchester)、普特南郡(Putnam)和紐約市皇后區擁有多家按摩店。兩人被控利用按摩店經營賣淫業務。
起訴書指，林洪如和趙吉娜手下擁有一個提供性服務的女性團隊。兩人利用手機加密通訊軟體相互聯絡，以經營他們的非法業務，還利用通訊軟體和各種社群平台招攬生意，引誘潛在客戶，並為上門的顧客分配特定員工。兩人雖然不常駐店內，但可以通過這些遠程通訊手段遙控所有賣淫業務、掌握所有收入。
起訴書還顯示，林趙二人為手下的女性員工設定業績目標，達不到目標者只能分得很少的收入。此外，趙吉娜還曾親自上陣按摩，並至少有一次曾在按摩期間向顧客親自提供了性服務。
林趙二人2023年9月被捕，各自被控一項違反「旅行法案」(violating the Travel Act)和共謀違反「旅行法案」(conspiring to violate the Travel Act)罪。兩人此後各自承認犯有違反「旅行法案」罪，認罪協議中還包括放棄按摩店帳戶、資產以及非法經營所得，並接受共計130萬元的罰款。
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