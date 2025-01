應急服務人員 擬拒自駕進入徵收區上班

在堵車費於5日上路後,FDNY的急救醫療服務人員表示,他們已準備不再進入堵車費徵收地區;消防員工會也警告,堵車費將導致市消防局響應時間變長。(市消防局)

在堵車費 於5日上路後,近300名紐約市 消防局(FDNY)的急救醫療服務(Emergency Medical Service)人員表示,因加收費用為他們帶來經濟負擔,他們已準備不再開車進入堵車費徵收的曼哈頓 60街以南地區;消防員工會警告,這可能導致市消防局響應時間變長。

與所有紐約市民一樣,隸屬市消防局的急救醫療技術人員(Emergency Medical Technicians)及輔助醫療人員(Paramedic)也須在駕駛私家車輛進入堵車費徵收區域時,額外支付每日9元的費用。因此,代表他們的工會正敦促這些分配至徵收區域內的約270名急救醫療服務人員盡快調離。

工會主席巴茨來表示,雖然這些急救醫療服務人員每年拯救數千人的生命,但他們的收入比全市大多數外賣郎還低,僅有每小時18.94元,高出最低工資不到3元。巴茨來稱,當堵車費提出時,就有工會成員表示會直接辭職或要求調任;如今,堵車費造成他們每周額外45元的支出,「在你的工資本就在貧窮線時,每一塊錢對我們的員工而言都意義重大」。

此外,消防員工會也表示,堵車費會讓很多消防員不再願意開車上班。而這也會讓消防員在緊急被通知去某處支援時無法驅車前往,從而導致市消防局在危機面前的應對時間變長,這意味著「生與死之間的差別」。

「這不僅僅是一個通勤的問題,而是正在形成的公共衛生危機」,一名工會會長安斯布羅稱,「我們很多工會成員都在說,如果你不想讓我們開車進曼哈頓,那就準備好應對後果吧」。

除消防員工會外,教師聯合工會(United Federation of Teachers)與紐約卡車運輸協會(Trucking Association of New York)都曾試圖以訴訟終止堵車費計畫,但目前未取得成功。