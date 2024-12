聯邦法官駁回曼哈頓堵車費訴訟 新州拒天價和解金

紐約多個反堵車費組織提出法庭動議,要求針對即將開徵的堵車費計畫下達禁制令,但遭法官駁回。如法律阻擊戰未能成功,曼哈頓堵車費將於明年1月5日起開徵。圖為已安裝好等待啟用的收費裝置。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 南區聯邦法官利曼(Lewis Liman),23日駁回了四個反堵車費 團體所提出、要求停止曼哈頓堵車費計畫的請求,另一名聯邦法官也在同日,駁回了來自紐約州洛克蘭郡提出的類似請求。在目前已知的法律戰進展中,由新澤西州長墨菲(Phil Murphy)發起的訴訟,尚未由法官作出裁決,而墨菲據報已經拒絕了紐約所提出的天價和解金,堅持提告。若法律戰仍無法阻擋,曼哈頓堵車費將於明年1月5日起開徵。

利曼在20日聽取了來自史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)、教師聯合工會(United Federation of Teachers)、紐約卡車協會(Trucking Association of New York)、以及曼哈頓下城居民團體「紐約人反堵費」(NYACPT)四個反堵車費原告方的陳述,但在周末過後的裁決中,他拒絕了四個原告方停止堵車費計畫的動議。利曼在裁決中表示,暫停徵收堵車費「將對公眾利益造成負面影響,因為它會推遲原本計畫提供的環境和經濟利益,並迫使三區大橋和隧道管理局承擔巨大的財務負擔」。

MTA方面對裁決表示支持。「紐約人反堵費」組織主席李翠珊(Susan Lee)則發布聲明,稱該組織反對該裁決,並期待其他審理反堵車費案件的聯邦法庭,能夠全面考慮堵車費所帶來的潛在影響和反對方的訴求。聲明指,堵車費不僅會減少曼哈頓的人氣和商業榮景,也會給包括下東城、華埠以及南布朗士等繞行路線沿線的社區,帶來更多的汙染。另一原告方佛賽拉則表示,對裁決「失望但不意外」。

新州 州長墨菲是公開反對堵車費的最高級別官員之一,由他作為原告發起的訴訟,將在新州紐瓦克的聯邦法庭審理。根據公共交通倡導機構「紐約街道部落格」(Street Blog NYC)的報導,有消息人士透露,紐約方面承諾從堵車費收入中提取超過1億元付給新州,以作為尋求和解的談判籌碼,但墨菲表示拒絕。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在日前也曾指責新州「缺乏誠意」,她表示,紐約方面已多次提出非常慷慨的和解方案,還將堵車費降至9元,但都沒改變新澤西方面的立場。