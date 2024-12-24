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聯邦法官駁回曼哈頓堵車費訴訟 新州拒天價和解金

記者許君達╱紐約報導
紐約多個反堵車費組織提出法庭動議，要求針對即將開徵的堵車費計畫下達禁制令，但遭法官駁回。如法律阻擊戰未能成功，曼哈頓堵車費將於明年1月5日起開徵。圖為已安裝好等待啟用的收費裝置。(記者許君達╱攝影)
紐約多個反堵車費組織提出法庭動議，要求針對即將開徵的堵車費計畫下達禁制令，但遭法官駁回。如法律阻擊戰未能成功，曼哈頓堵車費將於明年1月5日起開徵。圖為已安裝好等待啟用的收費裝置。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓南區聯邦法官利曼(Lewis Liman)，23日駁回了四個反堵車費團體所提出、要求停止曼哈頓堵車費計畫的請求，另一名聯邦法官也在同日，駁回了來自紐約州洛克蘭郡提出的類似請求。在目前已知的法律戰進展中，由新澤西州長墨菲(Phil Murphy)發起的訴訟，尚未由法官作出裁決，而墨菲據報已經拒絕了紐約所提出的天價和解金，堅持提告。若法律戰仍無法阻擋，曼哈頓堵車費將於明年1月5日起開徵。

利曼在20日聽取了來自史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)、教師聯合工會(United Federation of Teachers)、紐約卡車協會(Trucking Association of New York)、以及曼哈頓下城居民團體「紐約人反堵費」(NYACPT)四個反堵車費原告方的陳述，但在周末過後的裁決中，他拒絕了四個原告方停止堵車費計畫的動議。利曼在裁決中表示，暫停徵收堵車費「將對公眾利益造成負面影響，因為它會推遲原本計畫提供的環境和經濟利益，並迫使三區大橋和隧道管理局承擔巨大的財務負擔」。

MTA方面對裁決表示支持。「紐約人反堵費」組織主席李翠珊(Susan Lee)則發布聲明，稱該組織反對該裁決，並期待其他審理反堵車費案件的聯邦法庭，能夠全面考慮堵車費所帶來的潛在影響和反對方的訴求。聲明指，堵車費不僅會減少曼哈頓的人氣和商業榮景，也會給包括下東城、華埠以及南布朗士等繞行路線沿線的社區，帶來更多的汙染。另一原告方佛賽拉則表示，對裁決「失望但不意外」。

新州州長墨菲是公開反對堵車費的最高級別官員之一，由他作為原告發起的訴訟，將在新州紐瓦克的聯邦法庭審理。根據公共交通倡導機構「紐約街道部落格」(Street Blog NYC)的報導，有消息人士透露，紐約方面承諾從堵車費收入中提取超過1億元付給新州，以作為尋求和解的談判籌碼，但墨菲表示拒絕。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在日前也曾指責新州「缺乏誠意」，她表示，紐約方面已多次提出非常慷慨的和解方案，還將堵車費降至9元，但都沒改變新澤西方面的立場。

堵車費 曼哈頓 新州

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