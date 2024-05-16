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李昌永訪世報 盼草根力量扭轉政治生態

記者尤昱程╱紐約報導
左起為世界日報紐約社總編輯何振忠、社長張宗智以及法官李昌永。(記者尤昱程╱攝影)
左起為世界日報紐約社總編輯何振忠、社長張宗智以及法官李昌永。(記者尤昱程╱攝影)

正在競選皇后區遺產財產法官(Surrogate court Judge)的李昌永(Wendy Li)，15日訪問世界日報，分享競選理念；她表示，此次選舉是「草根」力量對抗民主黨部政治勢力，若能勝選，當務之急為加速遺產認證程序，希望能為民眾帶來真正的公平與正義。

對於參選皇后區遺產法庭法官，李昌永表示，過去這個職務多為皇后區民主黨部直接提名候選人，這是皇后區居民幾十年來第一次真正有「選擇」的選舉，對所有居民來說意義重大。

她也說，遺產法庭處理遺產和領養等事務，關係到的利益相當龐大，自己不管在於教育背景、職務經歷都是優於對手，並相信自己能夠勝任這項職務。

李昌永說，「過去在遺產認證的程序上時間拖得太長，平均在三至五年，最長甚至有十年才辦理好手續的案件。」若她能勝選，第一件要做的事為加速遺產認證，同時她也會提出更多便民服務，包含開設一周至少一次的晚間庭，增加法庭上的翻譯等。

談及對手莊卡珊(Cassandra A. Johnson)，李昌永表示這是一個民主的社會，大家都有參選的權利。雖然對手是代表皇后區民主黨部支持的參選人，不過她相信這是一場民眾的選舉，自己將會代表「草根」的力量，去挑戰由政治機器掌控的勢力。

李昌永表示，從半年前開始準備競選以來，民眾的支持一直是她最大的後盾，這段期間她不僅到社區親自拜訪，同時她們也舉辦了許多普法教育講座；她也說，此次選舉對她來說最大的意義為「出於良好的目的(for good cause)」，她相信公平與正義是皇后區選民最需要的，也期許自己能夠扭轉地區長期以來盤根錯節的政治文化。

會談尾聲，世界日報紐約社長張宗智也代表讀者請教李昌永，請她分享一些上法庭時該注意的事項。李昌永說，許多民眾由於不熟悉法庭氣氛，第一次進法庭總是會緊張，她提點民眾不要害怕，勇敢為自己發聲；同時多數法庭都備有翻譯，若不熟悉英語的民眾可以多加利用，最後她提醒民眾，法庭內都設有免費法律諮詢，希望讓大眾知道在遇到困難時，並非毫無援助。

李昌永法官(左)與世界日報紐約社長張宗智(右)交換意見。(記者尤昱程 / 攝影)
李昌永法官(左)與世界日報紐約社長張宗智(右)交換意見。(記者尤昱程 / 攝影)
李昌永談競選理念。(記者尤昱程 / 攝影)
李昌永談競選理念。(記者尤昱程 / 攝影)
李昌永法官(左)與世界日報紐約社長張宗智(右)交換名片。(記者尤昱程 / 攝影)
李昌永法官(左)與世界日報紐約社長張宗智(右)交換名片。(記者尤昱程 / 攝影)

皇后區 民主黨 世界日報

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