美國味全母親節繪畫賽 得獎名單揭曉

2024美國味全母親節繪畫比賽中，幼童組第一名Iris Zhang的作品。(主辦方提供)

2024美國味全母親節 繪畫比賽「我最愛媽媽的一道菜」已落幕，各組優勝者以原創性十足、獨具特色的佳作，讓評審眼前一亮，稱讚今年參賽作品，在創意、構圖、配色及繪畫技巧等，都表現的非常出彩。

今年是世界日報 與美國味全公司第12年攜手舉辦繪畫比賽，以「我最愛媽媽的一道菜」為主題，通過孩童們獨有的回憶及傑出的繪畫技巧，與家長分享孩子們心中家裡最有愛樣子，並表達對母親的感激之情。

繪畫比賽由美國味全公司和世界日報聯合主辦，採取線上線下兩種方式進行，最終收到了全美各州將近1000件作品，競爭相當激烈。

美國味全新澤西 分公司經理李久陽於評審會上表示，味全母親節繪畫比賽每年都能收到來自參賽者滿滿的心意，激發孩童們表達對母親的愛，透過畫筆記錄與母親共度的每個美好瞬間，也用繪畫，讓大人與小孩將溫暖、愛意及感恩之心傳遞開來。

評審施德嫻評論幼童組第一名Iris Zhang的畫作，表示整體視覺效果中，配色、構圖及留白，是其得獎原因；「這幅畫給人非常舒服的感覺。畫面的氛圍通過活躍的音符及蝦子傳達給觀賞者，製作料理的過程中，或許過程繁瑣，但圖中的母親更多的是活潑、歡樂、開心的，貼切繪畫比賽的主題，更讓觀賞者也情不自禁的想一起舞動起來。」

評審謝高元評論高童組第一名James Yin的畫作，表示作為近千件作品中少見的水墨山水畫，該作品第一眼就令人相當驚艷，在柔和的構圖及配色中，通過母親的服裝及鮮花，跳脫出柔和的顏色，也讓畫面鮮活起來。「參賽者於右上角畫面比例中的留白與巧思，這都是我給予高分的原因。」

評審黃致彰評論青少年組第一名Bobby Chen的畫作，表示作品的背後的故事完美的藏於細節當中，點睛之作為通過紅線及麵條兩個具有「線性」的共通點，連結作品及繪畫者本人的情感。參賽者善用懷舊復古的風格搭配背景不同時期孩子的成長照片，繪畫技巧成熟且情感豐富。

其他得獎名單包括，幼童組第一名 Iris Zhang (NY)、第二名 Aurora Casto (TX)、第三名 Andrew Yang (VA)、第四名 Paris Zheng (NY)；高童組第一名 James Yin (CA)、第二名Alyvia Xu (NY)、第三名 Angelynn Xu (CA)、第四名 Zara Ng (CA) ；青少年組第一名 Bobby Chen (LA)、第二名 Katherine Xu (CA)、第三名 Zoe Ng (CA)。

更多得獎名單請至活動官網查看weichuan.wjwebsite.com。所有優勝作品已經於5月1日當天公布刊登於世界日報，並在5月1日至5月31日於活動官網進行線上展覽。