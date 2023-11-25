紐約華裔智障兒藝展 8成畫作售出

「啟航」的創辦人林紅雨(右)和馮斌(左)。(啟航提供)

紐約州威徹斯特郡(Westchester County)Scaresdale公共圖書館 日前舉辦了一場特殊的藝術展示會。在這場名為「才華綻放」(AbleBloom)的展示會上，所有展出的繪畫和手工藝術品、以及音樂和體育表演，全部來自於華裔 心智發育障礙兒童。

成員大多為紐約市心智發育障礙兒童的華人家長組織「啟航」(Project Ready)攜手以青少年智障者為幫助對象的IntraSpectrum Club，共同舉辦了這次特殊的藝術展示會。共有92幅來自威郡、曼哈頓、皇后區和布碌崙(布魯克林)的華裔智障兒童的繪畫作品在Scaresdale公共圖書館展出，數名智障兒童還當場彈奏了鋼琴，表演了武術，令參觀者大為讚歎，會場氣氛十分熱烈。

據「啟航」共同創始人林紅雨介紹，這次藝術展示會得到了社區的大力支持，有不少當地高中的學生到展覽會來當義工，他們中有一些是智障兒童的兄弟姐妹，也有一些就是普通的高中生。他們共同布置會場，維持秩序，介紹展覽。公共圖書館的展覽室原本只打算租給他們一天，但看到華裔智障兒童的繪畫作品後，圖書館大加讚賞，同意這些畫作在圖書館展出一個月。

這些畫作在展出前，就有善心人士提出購買這些畫作，鼓勵孩子繼續創作，畫出更好的作品。林紅雨介紹說，她沒有想到的是，展出的92幅畫中，最後有75幅，也就是大約82%的畫都賣出去了，是預期的一倍半到兩倍。拍賣畫作得到的款項一部分支付給作者，剩餘部分將全部捐獻給公益組織，用於幫助亞裔 心智發育障礙兒童的家庭互助和服務。威郡華協會還邀請音樂和武術表演者參加當地的春晚表演。