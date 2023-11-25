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紐約華裔智障兒藝展 8成畫作售出

記者胡聲橋／紐約報導
「啟航」的創辦人林紅雨(右)和馮斌(左)。(啟航提供)
「啟航」的創辦人林紅雨(右)和馮斌(左)。(啟航提供)

紐約州威徹斯特郡(Westchester County)Scaresdale公共圖書館日前舉辦了一場特殊的藝術展示會。在這場名為「才華綻放」(AbleBloom)的展示會上，所有展出的繪畫和手工藝術品、以及音樂和體育表演，全部來自於華裔心智發育障礙兒童。

成員大多為紐約市心智發育障礙兒童的華人家長組織「啟航」(Project Ready)攜手以青少年智障者為幫助對象的IntraSpectrum Club，共同舉辦了這次特殊的藝術展示會。共有92幅來自威郡、曼哈頓、皇后區和布碌崙(布魯克林)的華裔智障兒童的繪畫作品在Scaresdale公共圖書館展出，數名智障兒童還當場彈奏了鋼琴，表演了武術，令參觀者大為讚歎，會場氣氛十分熱烈。

據「啟航」共同創始人林紅雨介紹，這次藝術展示會得到了社區的大力支持，有不少當地高中的學生到展覽會來當義工，他們中有一些是智障兒童的兄弟姐妹，也有一些就是普通的高中生。他們共同布置會場，維持秩序，介紹展覽。公共圖書館的展覽室原本只打算租給他們一天，但看到華裔智障兒童的繪畫作品後，圖書館大加讚賞，同意這些畫作在圖書館展出一個月。

這些畫作在展出前，就有善心人士提出購買這些畫作，鼓勵孩子繼續創作，畫出更好的作品。林紅雨介紹說，她沒有想到的是，展出的92幅畫中，最後有75幅，也就是大約82%的畫都賣出去了，是預期的一倍半到兩倍。拍賣畫作得到的款項一部分支付給作者，剩餘部分將全部捐獻給公益組織，用於幫助亞裔心智發育障礙兒童的家庭互助和服務。威郡華協會還邀請音樂和武術表演者參加當地的春晚表演。

「啟航」另一位共同創始人馮斌認為，這個展覽是社區和特殊群體的「雙贏」。一方面，心智發育障礙的孩子可以藉此機會展示他們「能行」的方面。有些孩子可能沒有語言交流能力，但他們可以把內心的感觸和希望融於紙上筆端，化為音樂和色彩，以藝術形式表現出來，讓公眾有機會了解他們獨特的生命故事。另一方面，這個展覽也讓社區民眾有機會接觸這些發育障礙的孩子和他們的音樂繪畫藝術作品，擴展眼界，促進和構建一個包容、仁愛、平等互助的社區。

紐約華裔特殊兒童威郡藝術展小畫家合影。(啟航提供)
紐約華裔特殊兒童威郡藝術展小畫家合影。(啟航提供)
紐約華裔特殊兒童威郡藝術展小音樂家合影。(啟航提供)
紐約華裔特殊兒童威郡藝術展小音樂家合影。(啟航提供)
參觀者和作者在威郡特殊藝術展的畫作前合影。(「啟航」提供)
參觀者和作者在威郡特殊藝術展的畫作前合影。(「啟航」提供)
華裔特殊兒童在威郡藝術展上當嚮導。(啟航提供)
華裔特殊兒童在威郡藝術展上當嚮導。(啟航提供)

圖書館 華裔 亞裔

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