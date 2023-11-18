史泰登島學院學生 中文獻唱關懷華老

史泰登島學院十多名學生17日造訪島上的喜悅之家老人活動中心。(陳麗娜提供)

為迎接即將到來的感恩節，史泰登島 學院(Staten Island Academy)十多名學生17日造訪島上的喜悅之家老人活動中心，以獻唱歌曲、贈送中文書寫的賀卡，向長者們表達關心和送上佳節祝福。

據悉，當日出席活動的是來自中文班的學生，其中兩人為華裔 、其他則是白人、非洲裔學生；在教師翁婉婉的帶領下，他們獻唱了經典歌曲如月亮代表我的心、一剪梅等，討現場長者的一片歡心，他們也帶來用心自製的賀卡，寫上中文的祝福話語，贈送給老人家。

翁婉婉提到，目前上中文課的學生有50多人，平日裡除學讀寫中文外，也會大量接觸中華文化和佳節意義，以助他們產生濃厚的興趣。

老人活動中心負責人陳麗娜表示，這是首次邀請學生到該中心表演，老人家看見說著流利中文的外族裔小孩能與他們交流，感到親切和興奮不已，她計畫未來也會組織更多類似活動。

出席當日活動的市議員卡爾(David Carr)，也對學生們的表現給予高度讚賞；他認為隨著島上華裔人口的增加，學生們學習中文後，有助於了解當地華社、增進社區關係的和諧，且未來也能成為一種優勢，提高職場的競爭能力。