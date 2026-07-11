勃起功能障礙年輕化趨勢引憂 名老中醫鄭聖星專治男性頑疾

「漢藏草藥堂」由鄭聖星醫師親自主理幫助男性病患重拾自信與健康

勃起功能障礙（ED），這一曾經被視為中老年男性健康困擾的問題，正呈現出令人擔憂的年輕化趨勢。據相關調查研究顯示，近年來新發的ED患者中，40歲以下的年輕人群占比已達到25%。與此同時，三四十歲的職場人士因長期處於高壓狀態，也成為此疾病的高發群體。這一現象不僅關乎生理健康，更對男性的心理狀態、家庭生活乃至事業發展構成了嚴重威脅。

在現代快節奏的生活中，許多正值事業巔峰的男性正默默承受著ED帶來的困擾。臨床上，二十多歲的年輕人出現早洩、遺精、晨勃消失等症狀已非罕見。勃起功能障礙的成因複雜，主要分為心理因素和器質因素兩大類。心理因素多源於焦慮、壓力與抑鬱；而器質因素則與糖尿病、心臟病 、高血壓 等基礎疾病相關。長期依賴西藥雖然可能帶來短暫效果，但伴隨的心血管不適及對腎陽的潛在耗損，往往讓患者陷入更深的矛盾與心理負擔。中醫視角認為，頻繁手淫、過度勞累等習慣會導致腎精虧虛、性神經系統疲勞，從而誘發或加重ED及早洩問題。值得注意的是，ED不僅是生活品質問題，更是全身健康，特別是心血管健康的早期預警信號。面對這一棘手的「男」言之隱，位於紐約法拉盛市中心的「漢藏草藥堂」男性專科診所，憑藉其中西醫結合的特色與顯著的療效，吸引了眾多患者。該診所由畢業於廣州中醫藥大學、持有紐約針灸執照的名老中醫鄭聖星醫生主理。

鄭聖星醫生擁有數十年的臨床經驗，師從名家，擅于運用漢藏純中藥、古法針灸及獨特的艾灸療法進行綜合調理。其治療理念核心在於「精准判斷，對症下藥」。鄭醫生指出，ED的治療不可盲目壯陽，需辨明肝腎陰虛、命門火衰等不同證型，進行個體化治療。為確保診療品質與患者隱私，「漢藏草藥堂」堅持一對一的私密診療模式，為患者提供安靜、安心的治療環境。診所採用的濃縮科學純中藥，均經過嚴格檢驗認證，具有免煎易服、藥效迅速且無副作用的特點。

鄭聖星醫生強調，治療ED務必把握「黃金期」，越早介入，效果越事半功倍。無論是因心理壓力、不良生活習慣還是慢性疾病引發的功能障礙，鄭醫生都將為患者量身定制一套完整的治療方案，幫助患者重拾自信與健康。「漢藏草藥堂」地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354；預約電話： (929)329-0191；開診時間：週一、二、四、五、六上午10:00至下午5:00，週三僅限預約，星期天休息。網站：www.zhengacupuncture.com。