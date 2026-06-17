你需要看心臟科醫生嗎？紐約長老會皇后醫院免費線上健康講座影片

影片主講人王醫師現任紐約長老會皇后醫院心臟內科醫師，同時亦為威爾康奈爾醫學院臨床助理教授。

在心血管疾病 持續成為美國主要健康威脅的背景下，紐約長老會皇后醫院（NewYork-Presbyterian Queens）攜手世界日報 平台，推出一系列以「心臟健康與早期預防」為核心的社區健康教育活動，並透過免費線上健康講座影片，提升華人 社區對心血管疾病的認識與預防能力。

本次健康講座以「So, you need to see a cardiologist?（你需要看心臟科醫生嗎？）」為主題，特別針對一般民眾常見的心臟疑問進行系統性解析，從症狀辨識、風險評估到治療方式，協助民眾建立完整的心血管健康觀念。院方表示，許多心臟疾病在早期並不容易察覺，但若能透過定期檢查與專業評估，往往可以大幅降低中風與心肌梗塞等重大風險。

講座主講人之一為Ellen Wang, DO, FACC, FACOI，現任紐約長老會皇后醫院心臟內科醫師，同時亦為威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medical College）臨床助理教授。她指出，現代心臟醫學已從傳統治療逐步轉向「預防與精準醫療」並重，透過影像檢查、心電圖分析、血管功能評估等多元工具，可以更早發現潛在風險族群，並提供個人化治療建議。

紐約長老會皇后醫院心臟醫學部門強調，其服務涵蓋全面性的心血管照護，包括門診心臟專科診療、非侵入性心臟檢查、高血壓與高血脂管理、心律不整監測，以及心衰竭與冠狀動脈疾病的長期追蹤治療。同時，醫療團隊亦提供進階介入性治療與外科轉介服務，確保患者能在同一醫療體系內獲得連貫且高品質的照護。

值得注意的是，本次健康推廣活動特別強調「社區可及性」與「多語言服務」。院方表示，皇后區居民族群多元，因此醫院持續強化中文、西班牙語等語言支持，讓不同背景的居民都能理解自身健康狀況，並積極參與預防醫療計畫。此外，醫院亦在多個社區據點推動健康篩檢活動，包含血壓測量、心血管風險評估與健康諮詢服務。

除了臨床醫療服務外，本次計畫亦結合線上資源，民眾可透過專屬連結或掃描QR Code觀看完整講座影片，並參與線上問卷回饋，有機會獲得禮品卡等鼓勵獎項。此舉不僅提升健康教育的普及性，也讓醫療資訊突破時間與地理限制，觸及更廣泛的族群。

隨著人口老化與生活型態改變，心血管疾病防治已成為公共健康的重要課題。醫院也呼籲民眾重視胸悶、心悸、呼吸困難等早期症狀，及早就醫檢查，避免延誤治療時機。

請至連結: bit.ly/2026nypq06 或掃描二維碼觀看完整講座影片. 線上填寫回饋問卷可抽$25 Amazon禮卡。

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