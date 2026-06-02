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關德維心臟血管中心新增心臟電腦斷層掃描儀

紐約訊
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關德維心臟血管中心新增的心臟電腦斷層掃描儀。
關德維心臟血管中心新增的心臟電腦斷層掃描儀。

關德維心臟血管中心負責人關德維稱，最近該中心新增了一部CT TECHNOLOGY（心臟電腦斷層掃描儀），該儀器提供最全面的心血管疾病管理數據，患者可直接在該中心內測試，而免除到醫院測試的麻煩。

心臟病仍然是全球主要的死亡原因之一，而其中許多嚴重後果——如心肌梗塞——其實是可以預防的。預防的核心在於 早期發現，而冠狀動脈CT血管造影（CCTA）正是當今醫學中最先進、最有效的檢查工具之一。

CCTA是一種無創性的影像學檢查，利用高速、多層面的CT掃描技術，結合顯影劑，可以獲取冠狀動脈的三維影像。醫師不僅能看到血管腔是否狹窄，還能清楚觀察血管壁中存在的鈣化或非鈣化斑塊。

CCTA在預防心臟病中的價值

1. 及早發現隱匿斑塊

許多患者在冠狀動脈已有顯著斑塊沉積時，並沒有任何胸痛、胸悶或呼吸困難的症狀。CCTA能夠在無症狀階段發現這些隱患，從而在心臟病發作前採取干預措施。

2. 更精準的風險評估

傳統的心臟病風險評估模型主要依據年齡、膽固醇水準、血壓、吸菸史和生活習慣，但這些只能提供「機率性」的推測。CCTA則能直觀顯示動脈中斑塊的數量、型態和分佈情況，讓醫師能對患者的個體風險做出更科學的判斷。

3. 避免不必要的有創性操作

過去許多患者需要直接接受導管攝影來檢查是否有血管阻塞。如今，CCTA結合AI評估，能夠在無創條件下提供相當接近甚至更全面的資訊，從而大幅減少有創檢查的比例，降低風險與費用。

4. 快速、高效且令人安心

整個CCTA檢查過程快捷高效，通常在短時間內即可完成。結果不僅能幫助醫師科學決策，也能為患者帶來安心感，特別是對有胸痛症狀或強烈家族病史的人而言，一個正常的CCTA結果就是最好的「定心丸」。

CCTA特別適用於：

• 有胸痛、胸悶或呼吸困難等症狀的人

• 有早發心臟病家族史的患者

• 根據膽固醇、血壓或生活方式評估為中等風險的人群

• 核醫學、運動平板等其他檢查結果不確定的人

冠狀動脈鈣化指數檢查，又稱「冠狀動脈鈣化掃描」（Coronary Calcium Scan，CAC），是透過電腦斷層掃描（CT scan），在非侵襲性情況下，測量心臟供應血液的冠狀動脈中鈣質沉積的程度，以評估罹患冠狀動脈疾病（冠心病）的風險。 此檢查可以早期發現「動脈粥狀硬化」的跡象，瞭解血管狹窄程度和位置，幫助醫師診斷心血管疾病，並評估未來發生心肌梗塞的風險，進而制定預防或治療計畫。

冠狀動脈鈣化指數，又稱為 Agatston score，是一個透過電腦斷層掃描（CT）得出的數值，用來量化評估心臟冠狀動脈中鈣質沉積的程度，以預測心臟病（冠狀動脈疾病）的風險。 分數越高，表示血管中的鈣化越嚴重，預示著動脈硬化和未來發生心臟病發作風險越高。此檢查可以早期發現「動脈粥狀硬化」的跡象，瞭解血管狹窄程度和位置，幫助醫師診斷心血管疾病，並評估未來發生心肌梗塞的風險，進而制定預防或治療計畫。

該儀器檢測範圍包括：冠狀動脈鈣化、冠狀動脈 CTA、頸動脈 CTA、上肢血管 CTA、胸主動脈 CTA、腹主動脈 CTA和主動脈-髂動脈及徑流 CTA等。

欲詢詳情，請致電或在網站安排預約，電話(212) 334-3507。關德維心臟血管中心華埠地址：中央街139號307室，電話：212-334-3507（七天開診）；布碌崙地址：5816 Fort Hamilton Parkway, Unit 2-D，電話：718-686-8838；法拉盛地址：42-35 Main St., Unit 3M, Flushing NY 11355，電話：718-886-3723；網址：http://www.chinatowncardiology.com。

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