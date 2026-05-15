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「漢藏草藥堂」男性專科鄭聖星醫生 詳析糖尿病引發的勃起功能障礙

紐約訊
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漢藏中藥為濃縮科學中藥既能輔助降血糖又能保護肝腎功能。
漢藏中藥為濃縮科學中藥既能輔助降血糖又能保護肝腎功能。

位於法拉盛市中心專注男性健康的「漢藏草藥堂」，憑藉其中西醫結合的特色診療理念，以及一對一的私密診療環境，吸引越來越多受男性疾病困擾的患者前來求診。該機構由擁有紐約針灸執照、畢業於廣州中醫藥大學的名老中醫男性專科專家——鄭聖星醫生主理，專門治療因糖尿病引起的勃起功能障礙、前列腺疾病等男性疑難問題。

鄭聖星醫生指出，臨床上大量糖尿病患者的勃起功能障礙並非偶然，其背後往往與長期不良的生活方式密切相關。例如，腹部肥胖患者體內脂肪堆積會嚴重降低身體對胰島素的敏感性；長期久坐、攝入過多超精細碳水化合物，會進一步加劇胰島素分泌不足或胰島素抵抗，使血糖長期高於正常水準。此外，長期承受精神壓力也會顯著增加患病風險。鄭醫生解釋，既有糖尿病又出現勃起功能障礙的患者，本身已屬中醫所說的「肝腎不足」。若繼續長期服用某些西藥，反而可能加重肝腎功能負擔。當肝腎功能進一步減弱時，勃起功能障礙便會加重。

為確保療效與診療品質，「漢藏草藥堂」堅持採用一對一治療模式，注重患者隱私與治療環境的安靜，杜絕打擾。在治療方法上，鄭醫生融合了漢藏中藥、古法針灸以及奇特的艾灸療法，力求達到立竿見影的理想效果。鄭聖星醫生強調，勃起功能障礙有多種成因，既有急性也有慢性。若確認為糖尿病所致，應儘早治療。鄭醫生擁有豐富的臨床經驗，能為患者提供食療、藥療相結合的正確方案，在治療勃起功能障礙的同時兼顧糖尿病的系統管理。他指出，糖尿病本身是一個緩慢發展的長期過程，按輕重程度不同，只要能將血糖控制在安全範圍內，完全可以做到終身無明顯大礙。因此，有病需早醫是鄭醫生對每一位患者的忠告。

鄭醫生特別向男性患者強調「固本培元」理念。他認為，男性應「練精化氣」，精不可竭，氣不可盡。凡有長期、頻繁手淫習慣者，應儘量戒除，否則容易導致勃起功能障礙、早洩、慢性前列腺炎等泌尿生殖系統疾病，並伴隨焦慮、注意力不集中等心理問題，以及身體虛弱。鄭醫生總結道：「人體有三寶：精、氣、神。當人體的精足，氣才會足；氣足，神才會旺。只有做到精充、氣足、神旺，才是真正的男性健康狀態。」「漢藏草藥堂」地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354，預約電話：(929) 329-0191  ，開診時間：週一、二、四、五、六 上午10:00至下午5:00；週三僅限預約；周日休息。官方網站：www.zhengacupuncture.com

法拉盛 血糖 糖尿病

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