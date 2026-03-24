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澤塔Zeta特許公立小學 法拉盛設立新校區

紐約訊
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完全免費15:1師生比例的澤塔Zeta特許公立小學，培養「學術與全人教育」，法拉盛校區，現正招生中。
完全免費15:1師生比例的澤塔Zeta特許公立小學，培養「學術與全人教育」，法拉盛校區，現正招生中。

澤塔特許公立小學(Zeta Charter Schools) 是一所高學業表現的免費公立特許學校，將於2026年8月在紐約法拉盛（133-50 41st Avenue）開設新校區。該校強調「學術與全人教育」，提供小提琴、跆拳道、國際象棋等特色課程，還有15:1的絕佳師生比，該校2025學年紐約州考數學與英文達標率遠高於州平均。

澤塔Zeta特許公立小學新校位置，將設立於皇后區法拉盛市中心（133-50 41st Avenue），並致力於打造讓任何家庭都願意把孩子送來的好學校，為法拉盛家庭提供卓越的教育選擇。

該校：

一，教學特色：以高學業水準（2025年數據顯示數學達標率95%、英文92%）、注重心理健康與多元素質培養（跆拳道、冥想等）。

二，招收對象：2026年秋季入學的K年級（2021年出生）及一年級（2020年出生）學生。並每年往上增加一個年級。

三，申請方式： 依法規採取抽籤制，家長需在今年4月1日抽籤日前完成報名。向所有學生開放，不受居住社區限制。申請不需要參加考試或面試。未通過抽籤獲得學位的學生將被加入候補名單。

四，學制：從小學成長至中學，並且直到高中，提供持續穩定的學習環境。

五，學費：Zeta 特許學校是一所免學費的公立學校，與紐約州所有特許學校一樣。作為一所公立特許學校，Zeta 的經費全部來自公共教育資金與慈善支持，使該校能夠在不向家庭收取任何費用的情況下，為學生提供嚴謹且高品質的教育。

Zeta 特許公立學校為紐約市家庭提供卓越的學術教育和充滿關愛的學校社區。在Zeta 皇后區法拉盛校區，孩子可以從小學一路成長至 12 年級，在持續且穩定的學習環境中，培養通往未來成功所需的良好習慣和關鍵能力。Zeta 特許公立學校已服務紐約市家庭 8 年，目前在皇后區、曼哈頓和布朗士共設有11所學校。

在 Zeta，卓越學業的高成就不是目標，而是基本期待。該校嚴謹的學術教學與關注孩子全面發展的教育理念相結合。學生在紮實掌握閱讀、寫作、數學和科學的同時，也不斷培養良好的品格、自信心以及高效的學習習慣。在 2024–25 學年紐約州統一考試中，Zeta的學生取得了卓越成績：95% 的學生通過數學考試，92% 的學生通過英語語言藝術考試。這一成績使Zeta 躋身紐約市表現最優異的公立學校之列。具有挑戰性的課程，紮實的核心學科，讓Zeta學生每天投入於嚴謹的閱讀、寫作、數學和科學學習，透過閱讀豐富的文本、課堂討論以及問題解決訓練，建立深入而穩固的理解，為長期的學業成功打下堅實基礎。同時為拓展全球視野，Zeta從小開始提供學習歷史、文化以及更廣闊的世界，培養批判性思維，理解自己在全球社群中的角色；學生並學習使用高品質的數位學習工具，強化邏輯思維與創造力，學會有意識且負責任地運用科技，為適應快速變化的世界做好準備。

Zeta 服務來自不同背景、具有不同需求的學生，為英語學習者及有特殊教育需求的學生提供有力支援，支持每一位學習者；同時設有Zeta 進階課程項目（Zeta Advanced Program），這是一個為資優學生設計的拔尖培養計畫。在小學階段，該校維持 15:1 的師生比例，確保每位學生都能獲得所需的個別化支持，並茁壯成長。

三月份是家長們幫孩子申請的最佳時機，可逕自至網站註冊申請https://zetaschools.schoolmint.net/welcomeback申請後，或加該校華裔專員微信( ID: betterschool4u) , 校方會派專人與家長們聯繫，解答關於Zeta皇后區法拉盛校區的任何問題。

Zeta 皇后區法拉盛小學位於法拉盛市中心，地址為 133-50 41st Avenue（原美加補習班 Mega Academy 校址），交通便利。

完全免費15:1師生比例的澤塔Zeta特許公立小學，培養「學術與全人教育」，法拉...
完全免費15:1師生比例的澤塔Zeta特許公立小學，培養「學術與全人教育」，法拉盛校區，現正招生中。

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