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守護糖尿病健康 全面防護併發症 首選野花蜂膠！

紐約訊
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通過正規官方實驗室檢驗的野花蜂膠産品，為您守護健康！
通過正規官方實驗室檢驗的野花蜂膠産品，為您守護健康！

俗話說“糖尿病不可怕，可怕的是併發症”，且同為糖尿病人，為什麼有的人患病不到10年就有了併發症，而有的人患病40年依然健康，真正做到了帶糖長壽。其實，想要全面預防糖尿病的併發症，只關注血糖是遠遠不夠的。

大量實驗研究和臨床實踐證明，巴西「野花牌綠蜂膠」對糖尿病有輔助治療及防治併發症的作用：

1.野花蜂膠，守護心血管健康！

綠蜂膠中蘊含豐富的抗氧化劑和抗炎成分，有助於降低動脈硬化和心血管疾病的風險。每天服用綠蜂膠，保護心臟健康，讓糖尿病患者遠離心血管併發症的睏擾。

2.野花蜂膠，有效加速傷口愈合！

糖尿病患者常常為難愈的傷口和皮膚感染煩惱。綠蜂膠是天然的抗菌利器，具有出色的抗菌和促進組織再生的功效，幫助傷口愈合，預防感染。選擇野花蜂膠，讓每一次愈合都更迅速、更徹底！

3.野花蜂膠，呵護腎髒健康！

糖尿病腎病是糖尿病患者麵臨的重大挑戰。綠蜂膠中的天然成分能夠有效減緩腎髒炎症和氧化應激，保護腎髒功能。堅持使用綠蜂膠，讓腎髒健康常伴左右！

血糖維持在較低水平確實能降低糖尿病所致的腎臟和眼部併發症，但是對那些患有2型糖尿病的人來說，同時控製血壓和膽固醇水平才是降低心臟疾病與中風發病風險的主要方法。高血壓、血脂異常、血液黏滯度高均會增加心血管的發病風險。野花牌綠蜂膠由巴西野花蜂業國際有限公司研發生產，是巴西第一家大型現代化生產商，壟斷了巴西95.8%以上的綠蜂膠為原料，利用獨家專利的無酒精類黃酮萃取技術，嚴格按照HACCP食品安全標準程序，經過1-2年加工製取而成，產品無酒精，無蜂蠟，不含任何重金屬和農殘留，完整保留了綠蜂膠中的活性成分。

大紐約及美東區，請親洽紐約：136-17 39th Ave, G/B-2 Flushing, NY 113541 飛躍皇后大樓下右側樓梯或搭電梯到G層，見指示牌。專業顧問免費諮詢熱線：718-461-2988；1-866-690-4888。訂購網站：www.bpropolis.com

糖尿病 併發症 巴西

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