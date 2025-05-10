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煥麗360科技抗衰醫美中心盛大啟航 中外嘉賓共襄盛舉 引領紐約醫美新標竿

紐約訊
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各界友好嘉賓出席煥麗360開幕儀式
各界友好嘉賓出席煥麗360開幕儀式

2025年4月27日，備受矚目的「煥麗360科技抗衰醫美中心」於紐約長島Greenvale盛大開幕，佔地近八千平方呎，配備多項歐美最新抗衰老與醫美科技，吸引超過四百多位來自政界、醫界、媒體及社區的貴賓出席，場面盛大。

開幕儀式星光熠熠，現場不僅有龍獅團表演、紅地毯迎賓、美酒佳餚，還準備總值逾一萬美元的抽獎活動，展現主辦單位的誠意與用心。

中心創辦人兼醫學總監謝智華醫生，是醫美界備受推崇的領航者，擁有26年婦產科與醫美臨床經驗，12歲自台灣移民美國，從醫以來已成功接生超過一萬名新生兒，致力於推廣全人健康與美麗。

謝醫生秉持「醫者仁心」，將多項經科學驗證的前沿療癒技術引入紐約，打造融合科技與身心靈整合的創新醫美平台，提供多元先進療程，包括：

• 高壓氧治療（HBOT）：減少炎症、促進傷口癒合與細胞修復，改善慢性疾病如糖尿病足、中風後遺症、失眠等，亦能提升皮膚彈性與光澤。

• 紅光鹽療艙（Vitality Halo）：透過鹽霧與紅光療癒，激活細胞能量、舒緩肌肉與關節不適，調節情緒與改善睡眠品質。

• EXOMIND 腦活芯科技：運用即時腦波回饋與光聲引導技術，協助大腦達到深層放鬆、強化認知功能與壓力調節。

. Emsculpt Neo 極塑魔塑不僅幫助燃燒脂肪，更能有效強化核心肌群，改善姿勢、減輕腰背壓力，並增進身體靈活度與穩定性。提升核心力量、體態控制與整體機能。

• 生物相同荷爾蒙補充療法（BHRT）：針對更年期與荷爾蒙失衡，協助提升體力、情緒與整體生活品質。

煥麗360整合多項先進設備與身心療程，致力於由內而外強化免疫、修復細胞、平衡情緒，打造真正的健康美麗新境界。

謝智華醫生表示：「我們希望提供的不僅是醫美，更是一種整體療癒選擇，讓更多人找回自信與活力，超越傳統醫美所能達到的層次。」

當日親臨開幕盛典的國際知名風水大師天山本姸，在致詞中表示：「我非常欣賞謝醫生的眼光及追求最高境界的衝勁，把歐美及以色列醫學界認可的科技，引入紐約讓我們大家都有福享用，幫我們保持青春和身心健康的科技。能夠平衡氣場才能夠保持頭腦清晰，就算在亂世中仍能化險為夷。作為風水師我覺得這裡的科技是對社會雪中送炭的貢獻！」

多位政要也蒞臨現場，包括聯邦眾議員孟昭文、北亨普斯特德鎮鎮長珍妮佛·德塞娜與市議員劉貞妮，並頒發表揚狀，肯定謝醫生在促進醫學創新與社區健康方面的貢獻。

當天許多到場嘉賓是謝醫生曾接生的媽媽們，因信賴她的專業與愛心，當她開始提供荷爾蒙與醫美療程時，也自然選擇她作為青春與健康的守護者。

煥麗360科技抗衰醫美中心

地址：25 Northern Blvd, Greenvale, NY 11548

電話：(516) 200-0360

網站：www.Vibrance360.com

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