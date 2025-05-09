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保富銀行上市20週年、紐約曼哈頓分行正式開幕 榮登富比士和標普全美最佳銀行排行榜

紐約訊
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保富銀行上市20週年董事長兼首席執行長俞立(Li Yu前排右三)率團隊留影並慶祝紐約曼哈頓分行開幕
保富銀行上市20週年董事長兼首席執行長俞立(Li Yu前排右三)率團隊留影並慶祝紐約曼哈頓分行開幕

保富銀行 Preferred Bank（NASDAQ: PFBC）2025 年再次名列富比士年度全美最佳銀行(America’s Best Banks)，以及標普市場評析(S&P GlobalMarket Intelligence)全美五十大最佳社區銀行，保富銀行董事長兼首席執行長俞立(Li Yu)表示，保富銀行實力雄厚，屢屢獲得金融界專業評鑑的表彰，這是對銀行營運管理和員工表現的肯定，紐約曼哈頓中城分行和矽谷貸款中心先後正式開業，銀行將持續穩健成長，擴大服務網，他特別感謝客戶和股東們多年來的信賴和支持。

俞立表示，保富銀行創辦至今已近三十五年，在納斯達克上市屆滿20年，銀行以雄厚的資本，明確的商業模式，穩健經營，歷經多次經濟環境變化的考驗，總是能屹立不搖，繼續壯大，營運績效和獲利表現都在同業的平均水平之上，近年來更多次獲得金融專業評鑑的評選，名列全美百大最佳銀行。今年第一季度的財報超越市場預期達$3,000 萬美元，每股獲利$2.23 美元，並繼續發放季度股東紅利，儘管近期內的經濟環境充滿不穩定的變數，管理層將會繼續關注市場動向，群策群力，權變因應，積極開展存貸款業務，管控資產品質，儲備人力資源，加強人才培訓，提供客戶完善的服務，支持社區的繁榮和進步。

富銀行目前在紐約法拉聖設有分行 (41-60 Main St., Flushing)，新開業的曼哈頓中城分行位於2 Pennsylvania Plaza, Suite 24C。對於近年來銀行陸續開設新分行，俞立表示，保富銀行的客群分佈於各行各業，非常重視與客戶建立長遠的關係，也回應客戶的需求。儘管網銀、手機移動銀行 APP 的使用非常普遍，但是還是有相當多的客戶習慣到分行辦理業務，也有些項目的服務必須面商才能夠有效率的推動。正因如此，保富銀行一方面繼續推動銀行服務科技化，也同樣重視分行接待客戶的環境，務求美觀寬敞，設計現代化，除了定期美化裝修，也配合營運戰略，因應市場需求，開設新分行。

保富銀行成立於 1991 年，於 2005 年在於納斯達克上市，目前在南加洛杉磯和橙縣、北加州舊金山灣區、紐約，以及德州休士頓設有分行，是總部設於加州規模最大的獨立商業銀行之一，提供商業和個人銀行服務，包括商業房地產融資，項目涵蓋住宅、商業、工業和其他投資類型的房地產，建築貸款，SBA 中小型企業貸款等。更多詳情可到保富銀行或登錄官網www.preferredbank.com查詢。

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