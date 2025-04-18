從川普體檢學到的3個健康秘訣：簡單但超有用

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無論大家是否同意現任美國總統川普 (Donald Trump)的政見，但他的體力和精力都不得不讓人佩服。他在近期接受了重返白宮後的第一次健康體檢。醫生留意到，剛剛出爐的體檢報告反映出了總統所遵循的一些健康管理策略，值得大家借鑒。

紐約百康仁德醫生集團(rendr)的內科全科醫生鄭漢彬(Hanbin Zheng, MD)指出，我們可以從川普的體檢報告中窺探頂尖醫療保健團隊的健康管理策略，主要有以下三個方面：

1.以定期體檢作為健康“指南針”─ 鄭漢彬醫生強調，定期體檢作為疾病預防和健康管理的基本指南，對於每個人都至關重要。那麼體檢要關注哪些要素呢？川普的體檢包含了醫生要關注的主要內容：

基本生理數據(如身高體重、脈搏、血壓、血氧、眼耳鼻喉、頭頸檢查等）

血液和生化檢查(如膽固醇、血糖 、腎功能等）

過往病史和手術史(如新冠感染、良性腸息肉、白內障手術等）

根據個人健康狀況和需求而進行的進階檢查（如結腸鏡檢查、心臟超聲波、認知功能評估等）

2.良好的生活習慣要保持 ─ 川普的生活習慣並非都是健康的，例如喝可樂、吃漢堡的愛好就不可取。不過從體檢報告顯示，川普一生不抽菸、不喝酒，並且時常參與高爾夫球運動。這些習慣對於預防肥胖、“三高”(高血壓、高血糖、高血脂）、癌症等健康問題有所幫助，值得大家學習。

3.持續控制健康風險 ─ 對比川普2018年的體檢報告和近期的報告，鄭漢彬醫生指出，川普的低密度脂蛋白（LDL），也就是所謂“壞膽固醇”的數值從7年前的143 mg/dL降到了現在的51 mg/dL，遠低於健康臨界值，患上心血管疾病 的風險隨之降低。

報告同時顯示，川普長期服用瑞舒伐他汀（Rosuvastatin）與依折麥佈（Ezetimibe）來控制膽固醇，並服用阿司匹林（Aspirin）預防心血管疾病。這反映出川普在健康管控方面相當“聽話”，即使指標正常仍在遵醫囑使用藥物。

以上這三大秘訣看起來簡單，卻是醫生公認的有效健康管理策略。健康不是靠被動治療，而是靠主動預防。鄭漢彬醫生診所可提供各類體檢與篩查、慢性病管理等服務。曼哈頓診所：86 Bowery, 4th FL, New York, NY 10013，預約電話：（212）219-2883；布魯克林診所：5816 Fort Hamilton Pkwy, STE 3A, Brooklyn, NY 11219，預約電話：(718)853-8820。

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