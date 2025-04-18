我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

從川普體檢學到的3個健康秘訣：簡單但超有用

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
掃瞄百康仁德二維碼，可獲取由百康仁德醫生提供的專業養生資訊、醫療信息。
掃瞄百康仁德二維碼，可獲取由百康仁德醫生提供的專業養生資訊、醫療信息。

無論大家是否同意現任美國總統川普(Donald Trump)的政見，但他的體力和精力都不得不讓人佩服。他在近期接受了重返白宮後的第一次健康體檢。醫生留意到，剛剛出爐的體檢報告反映出了總統所遵循的一些健康管理策略，值得大家借鑒。

紐約百康仁德醫生集團(rendr)的內科全科醫生鄭漢彬(Hanbin Zheng, MD)指出，我們可以從川普的體檢報告中窺探頂尖醫療保健團隊的健康管理策略，主要有以下三個方面：

1.以定期體檢作為健康“指南針”─ 鄭漢彬醫生強調，定期體檢作為疾病預防和健康管理的基本指南，對於每個人都至關重要。那麼體檢要關注哪些要素呢？川普的體檢包含了醫生要關注的主要內容：

基本生理數據(如身高體重、脈搏、血壓、血氧、眼耳鼻喉、頭頸檢查等）

血液和生化檢查(如膽固醇、血糖、腎功能等）

過往病史和手術史(如新冠感染、良性腸息肉、白內障手術等）

根據個人健康狀況和需求而進行的進階檢查（如結腸鏡檢查、心臟超聲波、認知功能評估等）

2.良好的生活習慣要保持 ─ 川普的生活習慣並非都是健康的，例如喝可樂、吃漢堡的愛好就不可取。不過從體檢報告顯示，川普一生不抽菸、不喝酒，並且時常參與高爾夫球運動。這些習慣對於預防肥胖、“三高”(高血壓、高血糖、高血脂）、癌症等健康問題有所幫助，值得大家學習。

3.持續控制健康風險 ─ 對比川普2018年的體檢報告和近期的報告，鄭漢彬醫生指出，川普的低密度脂蛋白（LDL），也就是所謂“壞膽固醇”的數值從7年前的143 mg/dL降到了現在的51 mg/dL，遠低於健康臨界值，患上心血管疾病的風險隨之降低。

報告同時顯示，川普長期服用瑞舒伐他汀（Rosuvastatin）與依折麥佈（Ezetimibe）來控制膽固醇，並服用阿司匹林（Aspirin）預防心血管疾病。這反映出川普在健康管控方面相當“聽話”，即使指標正常仍在遵醫囑使用藥物。

以上這三大秘訣看起來簡單，卻是醫生公認的有效健康管理策略。健康不是靠被動治療，而是靠主動預防。鄭漢彬醫生診所可提供各類體檢與篩查、慢性病管理等服務。曼哈頓診所：86 Bowery, 4th FL, New York, NY 10013，預約電話：（212）219-2883；布魯克林診所：5816 Fort Hamilton Pkwy, STE 3A, Brooklyn, NY 11219，預約電話：(718)853-8820。

百康仁德是紐約最大、最好的華人醫生集團，為您提供內科、家庭科，以及20多項專科服務。我們倡導“價值導向醫療”（Value-Based Care）模式，致力於幫助您做好疾病預防和健康管理。歡迎您打開微信，掃描以下二維碼，即可獲取由百康仁德醫生提供的專業養生資訊、醫療信息，並可參與免費講座和有獎互動。

醫生留意到從川普總統剛出爐的體檢報告反映他所遵循的一些健康管理策略，值得大家借鑒...
醫生留意到從川普總統剛出爐的體檢報告反映他所遵循的一些健康管理策略，值得大家借鑒有助健康。

川普 血糖 心血管疾病

上一則

6月起MTA增16條市區公車路線 包括法拉盛和長島市之間

下一則

紐約親子互助會 春季復活節尋彩蛋活動
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

每年付250萬美元租金 這所大學是川普房地產帝國的第19大租客

每年付250萬美元租金 這所大學是川普房地產帝國的第19大租客
川普不守信有何惡果？克魯曼：美元地位沉淪、美國終釀債務危機

川普不守信有何惡果？克魯曼：美元地位沉淪、美國終釀債務危機
川普發文稱晤日大臣非常有成效 「中國在內的每個國家都想會面」

川普發文稱晤日大臣非常有成效 「中國在內的每個國家都想會面」
川普：每個國家都希望與我會晤 包括中國

川普：每個國家都希望與我會晤 包括中國

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍