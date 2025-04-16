糖尿病可能讓你中風、傷心又傷腎！

你以為糖尿病 就只是控糖跟控醣嗎？根據臨床觀察，長期高血糖 會導致糖尿病，不僅會傷害血管，還會大幅提高中風 、心臟血管疾病與腎臟病 風險，這就是醫界所說的「糖心腎共病」。

「中風」不只少吃「油」，其實「糖」才是關鍵危險因子！

台灣人愛喝手搖飲、吃甜點，加上外食重口味，導致糖尿病年輕化且發病率年年攀升。然而，大多數人談到中風預防時，只知道：「少吃肥肉、蹄膀、內臟、油炸物...」卻不知道，「糖」才是隱形的殺手。尤其是三高 族群、中老年人、有糖尿病家族史者，更應留意血糖長期偏高所帶來的「糖心腎共病」風險。

糖尿病不單是血糖問題，它牽動的是全身代謝系統。血糖過高不只會讓血液變濃稠、血管變硬，還會造成腎臟損傷。腎臟有如人體的天然過濾器，當腎出問題，全身代謝會開始紊亂，連心臟也會被拖下水！糖尿病一般可透過飲食或吃藥控制，但如果長期控制不當，必要時就需要施打胰島素，嚴重時更會引起中風，甚至需要終身洗腎！

當身體容易累、容易喘、血壓不穩、貧血、心悸、泡泡尿…等這些看似無害的小問題，其實就是「糖心腎共病」的早期警訊！因此，保健預防要更早介入、更全面，尤其是挑選具科學支持且兼具糖心腎保養的保健配方，對於三高族群來說尤其重要。

醫學新知：新興海洋成分 - FFL糖心腎三護配方，打造三病共護新武器

面對全身性與跨器官的健康風險，醫界開始推動「三護策略」，從糖、心、腎三大面向同步保養，降低器官影響器官的併發風險。

其中最受矚目的，就是由褐藻萃取物與能量代謝相關成分所組成的FFL糖心腎三護配方（Fucoidan + Fucoxanthin + L-carnitine），被譽為新一代的糖尿病保健成分，在多項研究中展現了令人期待的效果(研究參考：Eur J Pharmacol (2021) Feb 5:892:173708.)

Fucoidan（小分子褐藻醣膠）

可抗發炎、調節免疫、修復胰島細胞、促進腸泌素 (GLP-1) 分泌，避免胰島素過勞，幫助穩定血糖。

Fucoxanthin（高穩定藻褐素）

具抗氧化作用，有助減緩高糖引起的視網膜病變與改善心臟纖維化和心室肥大，保護心臟與血管。

L-carnitine（左旋肉鹼）

支援能量代謝，有助能量轉換，延緩疲勞產生，對於腎功能下降或透析族群更是不可或缺。

這項「FFL糖心腎三護配方」正被視為糖尿病、心血管及腎臟病族群的保健新突破，不只是補充，更是一種預防與延緩糖心腎共病的關鍵策略。

衛教小叮嚀：打造糖心腎三護生活這樣做！

每天多喝白開水，遠離含糖飲料

培養固定運動習慣，促進血液循環

飲食不只少油，也要避開高糖與加工品

定期檢查腎絲球過濾率、尿蛋白，及早發現腎損傷

補充具臨床支持的保健配方，如FFL糖心腎三護配方，強化三重保護力

結語：別等到糖心腎共病發生才後悔！

慢性病最怕的不是症狀，是「沒感覺」！當你還在以為「我只有單一疾病，血糖高一點也沒關係」，其實心臟血管疾病、中風、腎臟病，已經悄悄靠近！

即刻起，透過飲食管理、生活習慣調整，再搭配FFL糖心腎三護配方這類兼具糖尿病保健、保腎與降低中風機會特性的臨床保健方案，從根本守住你的糖、心、腎，才是對自己健康最全面的保護。

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