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雲南白藥牙膏 安心買正品認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

紐約訊
認明外盒註記進口商US Importer全美總代理美國太子行 Prince of Peace Ent., Inc，即為合法合規的正版授權真品。
認明外盒註記進口商US Importer全美總代理美國太子行 Prince of Peace Ent., Inc，即為合法合規的正版授權真品。

壓力大、睡不好，導致口氣差是現代人的文明病，其實選對牙膏，正確刷牙開始就能有效改善，選用「雲南白藥益生菌牙膏」，以先進技術優選創新型益生菌，有效平衡口腔菌群，能抑制蛀牙菌，以達到保健牙齦，抑制口腔異味菌並降低蛀牙機率的效果，隨時展現自信不失誠意的笑容。節奏快、壓力大、喜歡吃重口味，又特別容易上火的朋友們，清涼暢快的「雲南白藥薄荷牙膏」絕對是首選，每天早上神清氣爽。假如有牙漬、牙菌斑、暗沉等問題，就交給「雲南白藥美白牙」，專業美白配方能輕鬆分解齒漬、去除牙菌斑，不傷害琺瑯質就能達到潔白效果，每次開口都能閃亮又自信。

雲南白藥牙膏是一個傳統藥業與現代生活的完美結合，以百年傳統中藥配方，淬鍊出「三七根精華」，能預防牙齦流血，幫助調理牙齦體質，增強牙齦組織，提升牙齦血液循環和抗菌能力，改善浮腫及潰瘍，在刷牙清除牙菌斑同時，也讓牙齦組織保持健康狀態。清新無中藥味，搭配高品質軟性矽磨料和高級潤滑劑，質感細膩，清新爽口。把牙齦照顧好，口腔自然健康。

雲南白藥牙膏在美國非常熱銷，而水貨、假貨也在坊間流竄，魚目混珠，除了功效不得而知外，其成分可能不符合美國FDA食藥管理局等法規，不只影響使用者權益，更可能造成各種潛在的健康安全問題；且雲南白藥集團亦已表明，無法對未經授權，不符合各種法規、檢驗的非法進口的產品，提供任何質量保證。

美國太子行Prince of Peace Ent., Inc是雲南白藥集團唯一授權的全美總經銷，只有包裝盒上清楚印有 ” US Importer全美總代理美國太子行 Prince of Peace Ent., Inc ”才是經過各種檢驗、合法合規的正版授權真品。

雲南白藥牙膏，所有品種都有推出買大送小優惠，每買一支100克牙膏，即隨包裝附送30克旅行裝，性價比特高。

雲南白藥牙膏在各大華人超市與藥房均有售賣，消費者如有任何疑問，請致電美國太子行查詢。美東(888) 228-5678，美西 (800) 732-2328，或瀏覽網址www.popus.com。

雲南白藥益生菌、薄荷、美白牙膏全線買大送小。
雲南白藥益生菌、薄荷、美白牙膏全線買大送小。

華人超市 FDA

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