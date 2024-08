雲南白藥牙膏 安心買正品認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

認明外盒註記進口商US Importer全美總代理美國太子行 Prince of Peace Ent., Inc,即為合法合規的正版授權真品。

壓力大、睡不好,導致口氣差是現代人的文明病,其實選對牙膏,正確刷牙開始就能有效改善,選用「雲南白藥益生菌牙膏」,以先進技術優選創新型益生菌,有效平衡口腔菌群,能抑制蛀牙菌,以達到保健牙齦,抑制口腔異味菌並降低蛀牙機率的效果,隨時展現自信不失誠意的笑容。節奏快、壓力大、喜歡吃重口味,又特別容易上火的朋友們,清涼暢快的「雲南白藥薄荷牙膏」絕對是首選,每天早上神清氣爽。假如有牙漬、牙菌斑、暗沉等問題,就交給「雲南白藥美白牙」,專業美白配方能輕鬆分解齒漬、去除牙菌斑,不傷害琺瑯質就能達到潔白效果,每次開口都能閃亮又自信。

雲南白藥牙膏是一個傳統藥業與現代生活的完美結合,以百年傳統中藥配方,淬鍊出「三七根精華」,能預防牙齦流血,幫助調理牙齦體質,增強牙齦組織,提升牙齦血液循環和抗菌能力,改善浮腫及潰瘍,在刷牙清除牙菌斑同時,也讓牙齦組織保持健康狀態。清新無中藥味,搭配高品質軟性矽磨料和高級潤滑劑,質感細膩,清新爽口。把牙齦照顧好,口腔自然健康。

雲南白藥牙膏在美國非常熱銷,而水貨、假貨也在坊間流竄,魚目混珠,除了功效不得而知外,其成分可能不符合美國FDA 食藥管理局等法規,不只影響使用者權益,更可能造成各種潛在的健康安全問題;且雲南白藥集團亦已表明,無法對未經授權,不符合各種法規、檢驗的非法進口的產品,提供任何質量保證。

美國太子行Prince of Peace Ent., Inc是雲南白藥集團唯一授權的全美總經銷,只有包裝盒上清楚印有 ” US Importer全美總代理美國太子行 Prince of Peace Ent., Inc ”才是經過各種檢驗、合法合規的正版授權真品。

雲南白藥牙膏,所有品種都有推出買大送小優惠,每買一支100克牙膏,即隨包裝附送30克旅行裝,性價比特高。

雲南白藥牙膏在各大華人超市 與藥房均有售賣,消費者如有任何疑問,請致電美國太子行查詢。美東(888) 228-5678,美西 (800) 732-2328,或瀏覽網址www.popus.com。