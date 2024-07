激動針療法發明人、陳平青中醫針灸教授醫術精湛

激動針(針灸)療法Exciting acupuncture therapy又稱:激動電針療法Excitation electroacupuncture therapy,是紐約陳平青教授Professor Jeffrey Chan license acupuncturist 臨床36年來孜孜不倦,嘔心瀝血,慢長時間的臨床摸索總結出來的一種新型高效針灸技術。陳平青教授是激動針療法創始人,激動針發明人,陳教授的著作《激動針療法》正在編印即將出版發行。 陳教授 是美國國際激動針(針灸)醫學會創始人和會長,世界中醫藥學會聯合會頭針(針灸)專業委員會副會長 (Vice President of Specialty Committee of Head Acupuncture of World Federation of Chinese Medicine Societies),大紐約地區頭針(針灸)醫學會創始人和會長(President of Scalp Acupuncture Association New York Inc .),大紐約地區浮針(針灸)醫學會創始人和首任會長(President of Fu’s Subcutaneous Needling Association New York Inc.),世界中聯小兒腦癱專業委員會第二屆理事會常務理事(Executive Council Member of the 2"d Board of Specialty Committee of Cerebral Palsy of World Federation of Chinese Medicine Societies),中西醫科大學中醫針灸碩士學位。福建醫科大學畢業,陳教授是學貫中西醫學的專家。

激動針療法是根據肌筋膜激痛點(Myofascial Trigger Points, MTrPs)原理,激痛點位於骨骼肌的緊繃肌帶之中,收縮結節是激痛點和可觸及的壓痛結節的病理形態學特徵。激痛點由遍佈在結節內的大量高度異常的微小點聚集而成。位於骨骼肌的肌緊張帶之中的激痛點,呈結節狀或小圓形,其直徑約為1~2毫米。最主要的特點是肌梭外骨骼肌纖維的終板上的神經肌肉功能障礙。

激痛點(MTrPs) 的特點: 1.肌肉記憶體在結節或條索,或僅僅是局部緊張。2. 在結節、條索或者局部緊張的部位上有定位明確的壓痛點或者激惹點。3.按壓壓痛點或者激惹點時可產生局部抽搐反應(local twitch response,LTR)、遠隔部位的疼痛或者其他局部反應。4.通過按摩壓痛點或注射等方法可減緩病痛。5. 所受累肌肉伸直受限或無力,同時還可誘發植物神經症狀,如血管收縮、局部腫脹、流涎、頭暈、耳鳴等。激痛點可分為活化觸發點和隱性觸發點兩種。活化觸發點表現為自發性疼痛、局部或遠處牽涉性疼痛、關節 活動受限、易疲勞和失眠 等症狀。隱性觸發點在沒有機械性刺激的情況下,不會產生自發性疼痛。

陳平青教授發現激動點有4個定位途徑(激動針療法要求針灸醫生非常熟練地掌握人體解剖結構及其相關功能尤其重要的是肌肉的功能解剖!針刺一定要有局部抽搐反應或跳): 1)牽涉痛途徑:也是最重要的途徑!牽涉痛範圍和路徑長短因人而異,越靠近中線(脊柱)的肌肉,其激動點與牽涉痛的位置一致;越遠離中線的肌肉,其激動點的牽涉痛會遠離其激動點的位置。2)神經途徑:在神經干支周圍或者旁邊觸診壓痛點,利用神經節和皮神經以及功能神經干支的位置去查找,去定位激動點給予針刺治療。3)血管途徑:沿血管走行旁的附近和血管進出的解剖筋膜孔附近通過觸診查找激動點給予治療。 4)筋膜鏈途徑,我們知道7條肌筋膜鏈(左右對稱共20條,上肢鏈左右對稱有8條)的走行和關聯,沿鏈去觸診定位激動點。也可以通過姿勢評估和選擇性運動功能評估去找到受累肌的激動點,也可以從拮抗肌、協同肌,異常杠杆力學關係以及筋膜鏈的走行去查找受累肌的激動點,但一定要紮跳即"抽搐"反應。

激痛點位於緊繃肌纖維之中,激動針進針時要順著肌纖維方向斜刺。對於淺表肌肉的激痛點,激動針針刺時將激痛點固定在兩手指之間,並在距緊繃肌帶中心的激痛點1~2cm處進針,針尖與皮膚成25-35度角,順著肌纖維方向刺入皮膚。以鉗捏式定位並固定激痛點,激動針針刺時,要將激痛點牢牢地握在拇指與其餘手指之間,針尖沿著硬結中肌纖維方向直接平刺。對於深部激痛點進針角度可稍大,甚至直刺,以便針尖能準確地到達MTrPs 。

激動針療法一定要定位準確才能得氣!而這個得氣是肌肉的局部抽搐(跳動),併強烈的酸脹酸痛,所以只需要提插紮跳。最常用的是“蒼龜探穴”。根據患者的體質和病情來確定紮跳刺激量,弱者少跳,強者多跳。也依據激痛點所在的深度,決定深刺或淺刺;還根據激痛點所在的肌肉的形狀、厚薄以及危險位置,決定是直刺、斜刺以及點刺。激動針針刺只要紮出肌肉抽搐(跳動)即是激動針針刺關鍵!跳動引出越多,療效越佳。只要精准地在MTrPs點紮跳後則必須上電針以保持持續不斷的肌肉跳動。如果激動點在肌腱上,更多是酸脹和牽涉痛,同樣有效。但是激痛點位置約 90%都在肌腹,針刺肌腹激動點滅活後,起止點疼痛大多會自然消失。

陳教授總結激動針針刺要點: 1、快速進皮,慢速進肉2、由淺入深;3、快抽快進,要有肌肉抽搐或跳動(關鍵)4、避免刺痛;5、避開血管;6、頸後部、胸背部刻意碰骨。

陳教授激動針針刺所用的針具比普通針灸針更細!對於引起某些疾病的大部分淺表肌肉可用30#~34#40mm長的針具。而對痛覺特別敏感的患者,則可用36-38#針。但是太細的針不適宜於引發某些疾病的深部組織的肌肉及肥大強壯的肌肉。在較厚的皮下肌肉裡,則需要30-32#50~75 mm長的毫針。一般30#75 mm長的針具才能達到最深部肌肉的激痛點,如臀小肌,對於肥胖病人則需要100mm甚至更長的毫針。所以激動針療法大多數情況下不疼或者僅微疼!故患者極容易接受,患者依從性良好,小到幾歲小孩,大到百歲老人都可以愉快地接受激動針療法而且療效卓著!

陳教授激動電針刺激方法:使用電針療效卓著!1)最好是先針刺到激痛點處引起肌肉抽搐(跳)後再加上電針最理想,若發現多個激動點則多針針刺使相應的激動點肌肉抽搐(跳)然後相應的加上一對或多對電針以保持電針期間不停的肌肉跳動2)如果針刺後未跳那麼上電針後再調整針的深度和角度方向一定要引出肌肉抽搐(跳),多個激動點則多針針刺然後再加一對或多對電針以保持電針期間不停的肌肉跳動。3)多根針灸針刺入深層激動點留針一定的時間直到激動點消失如果患者怕電針的話。但拔針後一定要牽張療法4)對於淺部激動點也可用多根針灸針刺入皮下淺表部位(而非肌肉)的淺針療法,留針時間由患者控制,拔針後也一定要牽張療法,然而這第4)種方法即刻的臨時效果好但復發率高且對深層激動點效差。醫學教科書和針灸專家們都認為裝有心臟起搏器的病人絕對不能使用電針!但是陳教授的36年臨床實踐表明:心臟起搏器的患者可以使用電針只要重要技巧掌握得當即可大膽使用電針才能療效卓著否則療效不理想。不同的疾病電針留針時間長短不一,陳教授的臨床經驗是通常留針半小時至一小時效佳!至於電針的波形和頻率等參數也十分重要!不同的疾病選擇不同的波形和頻率,這個問題內容豐富且十分複雜,限於篇幅下期再續。

針刺結束後立即對肌肉進行緩慢的、逐漸的牽張療法(醫生對患者進行手法牽張或者教患者自我牽張方法)。對受累橫紋肌(骨骼肌)的牽張鍛練是治療激動點的重要方法!

陳教授臨床應用激動針療法治療急慢性疼痛,治療風濕科、神經科、眼科、婦產科、骨科術後、皮膚科、消化科、呼吸科、心內科、口腔科、血管科、耳鼻喉科等疾病等等治療範圍十分之廣!治療病證:1)原發或繼發性青光眼,青光眼手術失敗,西醫束手的眼睛黃斑變性,乾眼症等眼科疾病。2)多種頑固痛症及跌打傷科:頭頸肩腰背腿痛、偏頭痛、肌腱韌帶損傷、肩周炎、網球肘痛、高爾夫肘、手腳麻痹無力、風濕病關節痛、膝關節痛骨關節炎、頸椎腰椎病、骨質增生、腰椎間盤突出坐骨神經痛、痛風、類風濕關節炎、強直性脊柱炎等。 3)腦源性疾病:新冠後遺症,腦損傷、中風 後遺症偏癱失語、面癱、頭痛頭暈、耳水不平衡、失眠 神經衰弱、自閉症、多動症、小兒腦癱、憂鬱焦慮、記憶力減退、癡呆健忘、面肌痙攣、斜頸、三叉神經痛、神經痛麻木、帕金森病、耳鳴耳聾等五官科疾病。4)婦科男科:女性不孕症、男性不育症、月經失調、多囊卵巢綜合症、痛經、閉經、子宮內膜異位症、更年期症、乳腺病、盆腔炎痛、子宮肌瘤、尿失禁尿頻尿急尿道炎、前列腺病、陽痿早洩、性功能減退、遺精滑精、精液存活率低精子過少弱精、性病、痔瘡病、肛裂等。5)皮膚病:青春痘、花粉過敏、帶狀皰疹痛,濕疹皮炎、癬、皮膚過敏、瘙癢、蕁麻疹、脫髮等。5. 頑固咳嗽氣喘、便秘腹瀉等胃腸病、萎縮性胃炎、口腔潰瘍、胃酸反流、肥胖症、肢體浮腫、乾燥綜合征、四肢冰冷等疑難病療效卓著。

陳平青教授接受部分醫療保險 。預約電話646-354-8828/917-602-2229 紐約華埠 東百老匯107號3樓(新中華超市隔壁)www.acupun cturechinatownnyc.com