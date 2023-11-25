中國風書店年終銷售酬賓12/1-12/31　圖書類人民幣定價乘以0.2

中國風書店對於大陸出版品，在種類、內容及品質上做了精心選擇，以滿足海外僑胞的需求。此外，該店應各界文人雅士要求，增設文房四寶專櫃（毛筆、墨、紙、硯），以優惠價銷售，歡迎前往選購。

位於紐約法拉盛 的中國風書店 一年一度的年終酬賓銷售活動，將於下週六12月1日起至12月31日結束，特價書一本$1；其他圖書人民幣定價乘以0.2，先到先選，敬請把握一年一次的難得機會。

開業已20多年的中國風書店，在美東地區的中文書店中享有較高的聲譽。首先，書店對於大陸年出版量達20多萬種的圖書，在種類、內容及品質上做了精心選擇，以滿足海外僑胞對於母國文化最新發展的瞭解需求；其次，從專業的層面上確保選擇圖書的學術水準及在其領域中的領先性質。因此，該書店曾獲贈由中國國家圖書館 館長任繼愈先生書寫的「中國風」親筆題詞。

從20世紀開始至今，就國別史而言，中國毫無疑問是全球各國動盪、變化最大的國家，擁有最古老的文明、漫長的苦難歷史、急劇變化動盪的現代與不確定的未來。正因為這樣，才構成了今天中國文化出版的多樣性、複雜性與豐富性。

該店各類叢書應有盡有、包羅萬象，分門別類地排列整齊展示，舉凡工具書、英語教材、當代大陸政治、經濟、文化、文學、中國歷史、民俗、中國醫藥、大陸電腦書籍、養生食譜 、實用兒童書籍和CD等，每月都有最新的大陸書籍運到，歡迎僑胞前往參觀選購。

中國風書店地址：43-12 Main St., 1st FL., Flushing, NY 11355（近植物園 ），電話：718-961-7107，營業時間: 10AM-6PM。