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防秋冬呼吸道疾病疊加 家庭科金芝麟醫生詳解三類疫苗

紐約訊
百康仁德醫生集團的家庭科醫生金芝麟籲民眾慎防秋冬呼吸道疾病疊加，嬰幼兒、長者及免疫力低下人士應及早酌情接種流感、新冠疫苗和針對呼吸道合胞病毒疫苗。
百康仁德醫生集團的家庭科醫生金芝麟籲民眾慎防秋冬呼吸道疾病疊加，嬰幼兒、長者及免疫力低下人士應及早酌情接種流感、新冠疫苗和針對呼吸道合胞病毒疫苗。

時至秋冬是呼吸道疾病的高發季節，民眾將面臨來自流感、新冠和呼吸道合胞病毒（RSV）的三重威脅。除了流感和新冠疫苗外，針對呼吸道合胞病毒的疫苗也在今年問世。嬰幼兒、長者及免疫力低下人士應酌情接種以上三種疫苗。

紐約百康仁德醫生集團的家庭科醫生金芝麟（Zhilin Jin, DO）介紹，流感、新冠和呼吸道合胞病毒有很多共同的症狀，如發燒、流鼻涕、喉嚨疼痛、咳嗽等。流感的症狀往往更加嚴重，還包括身體酸痛、高燒、噁心嘔吐等。醫生需要進行檢測後，才能確認病人究竟感染了哪種病毒。如果病情不嚴重，民眾只需對症服用退燒藥、止咳藥等，症狀一般持續一到兩周就會消失。

金芝麟醫生表示，儘管大部分民眾在患上流感、新冠和呼吸道合胞病毒時症狀較輕，但5歲以下的嬰幼兒、65歲以上的長者，及有免疫系統缺陷的人士仍有重症的危險。因此，接種疫苗對於這些群體而言尤為重要。以下是三種疫苗的適用人群和接種注意事項：

流感疫苗：6個月及以上的民眾應每年接種流感疫苗。

新冠疫苗：聯邦食品與藥品管理局（FDA）近期批準了輝瑞莫德納的新版新冠疫苗。新版新冠疫苗主要針對的是奧密克戎（Omicron）的亞變種XBB.1.5，對目前流行的 BA.2. 86亞變種也有效。

目前，年齡在6個月及以上的民眾都可以接種新版疫苗，距離上次接種新冠疫苗應間隔超過至少2個月。近期感染了新冠的病人，應考慮在痊癒3個月後，再接種疫苗。

呼吸道合胞病毒疫苗：目前，有兩款呼吸道合胞病毒疫苗已被批准使用，分別是輝瑞公司的 Abrysvo疫苗和葛蘭素史克公司的Arexvy疫苗。這兩款疫苗的適用群體是60歲及以上民眾。孕婦也可以在孕期32周到36周時接種輝瑞的Abrysvo疫苗，從而對嬰幼兒形成免疫保護。

為在感染高峰期前形成免疫力，民眾最好在十月完成疫苗接種。以上三種疫苗的副作用都相對輕微，包括針眼處腫痛、發熱等症狀。

金芝麟醫生目前在百康仁德醫生集團艾姆赫斯特診所看診，可為6歲及以上兒童和成人提供醫療服務，該診所並提供各類疫苗注射。百康仁德艾姆赫斯特診所地址：百老匯大道（Broadway）82-55號，電話：（646）854-3611。

流感疫苗 輝瑞 免疫力 檢測 莫德納

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