鄭麗茹中醫傳統美容整型瘦身隆胸

鄭麗茹利用獨創手法，除了豐胸撫紋等美容服務外，還能治療關節腫痛積水等痛症。

現代人越來越正視自身外表及形象，而現行的整型美容方法也是五花八門。位於紐約華埠 的美容專家鄭麗茹透過獨創氣功方式，幫助許多人恢復窈窕身段、撫平細紋、提拉面部肌膚、找回自信與美麗，同時透過專業的中醫背景，治療包括關節 積水、心臟老化等各種疑難雜症。該中心現推出$888瘦身包減10磅方案，歡迎致電諮詢。

臉部假性老態常見的狀況就是眼周圍老化，如眼周細紋、黑眼圈、淚溝凹陷等。另外，口角紋路明顯、臉部脂肪減少、軟組織退化和蘋果肌扁塌，使得原本豐盈飽滿的面部逐漸下垂，脂肪集中到面中下部，面中上部就會產生明顯的凹陷。目前常見的解決方式不外乎侵入式開刀拉皮或是打針等醫療美容，但其中仍存在一定醫療風險且費用高昂。

擁有中醫執照及行醫經驗20年的鄭麗茹表示，中醫有很多高超的醫療方式，是現代西醫無法達到的。古代中醫治病的手段和形式多種多樣，其中有些內容現代人也許難以接受，然而它在古代卻真實存在，並留下了歷史記載。

鄭麗茹有幸曾在廣東省一級中醫院、全國首家傳統療室進修中國古代幾千年留下的高超醫術，她在紐約和許多西醫共事，在臨床醫學 上創出自家的針灸法、放血法、氣功手法，去瘀生新，令身體再造新血、血管年輕有彈力、心臟更年輕，她可用眼、手摸來瞭解病況。

受過中醫正統教育與訓練的鄭麗茹還能幫助長期受痛症所擾的病患減輕疼痛，使用包括針灸、拔火罐、推拿等手法，讓許多關節積水的患者不需動手術就能有效緩解痛苦。強調根據每個人身體形態塑身的鄭麗茹醫師，以推拿點穴為主、針灸為輔的傳統方式，無需打針、吃藥，也不需刻意節食，就能從燃燒脂肪到活化肌膚再生能力，達到美化身形、讓皮膚恢復緊繃的目地。鄭麗茹表示，她使用的方式雖然經過一次療程可明顯感受差別，但惟有持之以恆才能永久保持最佳狀態。

鄭麗茹中醫傳統美容整型，以中醫傳統手法除眼袋、去皺紋、改面型及鼻型、氣功隆胸、大小腿消脂、治漏尿及消暗瘡等，歡迎諮詢。為延續此一傳統療法，該中心對外開班授課，詳情請洽該中心。電話：718-864-3210，地址：華埠格蘭街230號康華大廈5樓503A室。