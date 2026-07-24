紐約夏季餐廳周╱高檔餐廳特價登場 21家中餐廳火熱上菜

紐約市今年共有21家中餐廳參與餐廳周活動。圖為櫻桃餐廳的菜品。(紐約餐廳周官網)

備受期待的2026紐約市 夏季餐廳周已火熱登場，這次活動將持續到8月16日(周日)，本季共有超過600家頂級餐廳參與，有精心設計的多道菜式套餐共顧客享用，並提供大幅折扣的統一價格。本屆餐廳周透過在紐約市70多個街區展示超過45種不同的菜系，充分體現出紐約市無與倫比的多元化美食文化。

頂級美食宴 遍及五大區

紐約市餐廳周每年舉辦兩次，分別在夏季和冬季。今年夏季餐廳周的價格分為30元、45元和60元三檔。30元檔通常包含兩道菜午餐、45元檔包含高檔午餐或標準的三道菜晚餐、60元檔專為尊貴的多道菜晚餐和高端用餐體驗而設。這三種固定價格僅包含餐點，飲品搭配、當地稅費和小費 均需另行支付。另外，這三種套餐價格僅限周一至周五，周六為正常價，按照活動規定，餐廳可自行決定周日是否繼續參與促銷活動。

現代法式小酒館Le Rock的菜品。(紐約餐廳周官網)

著名的Gramercy Tavern菜品。(紐約餐廳周官網)

參與夏季餐廳周活動的餐廳陣容強大而且豐富多樣，既有深受當地人喜愛的老字號，也有人氣新晉餐廳，甚至還有米其林指南推薦的高級餐廳。備受讚譽的餐廳，例如位於洛克斐勒中心的現代法式小酒館Le Rock和著名的Gramercy Tavern都將在本屆紐約美食周期間推出45元和60元的特價菜單。

中餐館 參與 曼哈頓最多

弄堂餐廳，標榜地道上海本幫菜。(紐約餐廳周官網)

高檔北方菜館胡同餐廳的菜品。(紐約餐廳周官網)

麒麟金閣的菜品。(紐約餐廳周官網)

火鍋店The Dolar Shop Hot Pot。(紐約餐廳周官網)

今年紐約市共有21家中餐館參與這次夏季餐館周活動，其中曼哈頓最多、共16家，包括華埠的粵菜館麒麟金閣、高檔亞洲融合中餐廳決瀾社(Jue Lan Club)、高檔北方菜館胡同(Hu Tong)、寧波特色海鮮餐館甬川餐廳(Yong Chuan)、地道上海本幫菜餐廳弄堂(Little Alley)，現代中餐館櫻桃(Yingtao)以及火鍋店The Dolar Shop Hot Pot等。

長島市中餐廳井禮餐廳的菜品。(紐約餐廳周官網)

紅花餐館是布碌崙具有法式風味的中餐廳。(紐約餐廳周官網)

川菜館山川餐廳的菜品。(紐約餐廳周官網)

皇后區則有三家中餐館參與活動，分別是位於長島市的井禮(Jing Li)和琥珀(HUPO)，這兩家都主理融合現代中餐，還有一家是位於法拉盛的海底撈火鍋；兩家布碌崙(布魯克林)中餐館也參加了夏季餐廳周活動，一家是川菜館山川(Shan)，另一家是紅花餐館(La Fleur Rouge)，自稱是一家具有法餐精緻度的中餐館。

紐約餐廳周 已35年歷史

首屆紐約餐廳周於1992年7月創立，當時是為了迎接前來參加民主黨全國代表大會的數千名外地記者和政治代表。該活動由傳奇的美食指南Zagat Survey創始人扎加特(Tim Zagat)和著名的彩虹屋餐廳(Rainbow Room)老闆鮑姆(Joe Baum)共同構思，最初的目的是為了友好地款待遊客，讓他們在紐約有機會享受價格親民的高檔餐廳。這一理念一推出便大獲成功，重塑了紐約市的飲食文化，成為紐約市一項深受歡迎的餐飲活動。

首屆紐約餐廳周僅持續了四天，共有94家餐廳參與，當時僅限提供午餐優惠，晚餐套餐直到數年後才加入，且一開始的餐館周只在夏季舉行。在九一一恐怖襲擊事件後，為了重振遭受重創的當地經濟，並吸引食客重返曼哈頓下城，市政府從2002年起設立了冬季餐館周。30多年來，紐約餐廳周已發展成為一個規模龐大、多層次的美食盛會。

熱門餐廳熱門時段的預訂很快就會被搶光。如希望尋找餐廳和預訂餐位，民眾可以紐約餐廳周門戶網站https://www.nyctourism.com/restaurant-week/預定。

2026紐約市夏季餐廳周廣告。(紐約餐廳周臉書)