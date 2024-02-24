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紐約愛樂新年音樂會 林肯中心迎春

記者范航瑜／紐約報導
紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chris Lee／攝影)
紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chris Lee／攝影)

紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心大衛·葛芬音樂廳(David Geffen Hall)吳蔡劇場(Wu Tsai Theater)舉辦了新年音樂會暨慶典，喜迎農曆新年。

紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chr...
紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chris Lee／攝影)

紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chr...
紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chris Lee／攝影)

今年的中國新年音樂會，由該項新年傳統發起者、指揮家余隆再度執棒，與紐約愛樂一同演繹華人作曲家梁皓一的「月之序曲」，以及周天的「創見」選段(Transcend)。

紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chr...
紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chris Lee／攝影)

紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chr...
紐約愛樂樂團日前在曼哈頓中城林肯中心，舉辦新年音樂會暨慶典。(主辦方提供，Chris Lee／攝影)

韓裔小提琴家康珠美(Clara-Jumi Kang)則帶來了被譽為十大小提琴名曲之一、德國作曲家布魯赫(Max Bruch)的「G小調第一小提琴協奏曲」。音樂會並以聖桑的代表作「動物狂歡節」結尾，以樂器獨特的音色和表現力模仿出各種動物的形態。其中，雙鋼琴演奏的是兩位冉冉升起的鋼琴新星。薄克雷(Clayton Stephenson)1999年出生於布碌崙(布魯克林)，有著一半華人血統，畢業於哈佛大學-新英格蘭學院雙學位項目。另一位新星王雅倫出生於2004年，目前就讀於茱莉亞音樂學院本科。

音樂會以聖桑的代表作「動物狂歡節」結尾，以樂器獨特的音色和表現力模仿出各種動物的...
音樂會以聖桑的代表作「動物狂歡節」結尾，以樂器獨特的音色和表現力模仿出各種動物的形態。(記者范航瑜／攝影)

黃屏(左)表示希望有更多的美國藝文團體到中國演出。(記者范航瑜／攝影)
黃屏(左)表示希望有更多的美國藝文團體到中國演出。(記者范航瑜／攝影)

中國駐紐約總領事黃屏在會上表示，從龍年到另一個龍年，十分高興看到紐約愛樂堅持不懈傳播多元文化，特別是將東方音樂融入到當地慶典活動中；「音樂有著跨越國界、凝結人心的力量，我也希望有更多的美國藝文團體到中國演出。」

Diana Wang是本次音樂會的共同主席。這是她第八年與紐約愛樂共辦新年音樂會。她表示，除了新年音樂會以外，也期望公眾能持續關注並支持紐約愛樂全年的各類活動，共同為推動音樂藝術的發展貢獻力量。

音樂會結束後舉辦籌款晚宴，並表彰慈善家、企業家和紐約愛樂樂團董事會成員。(主辦方...
音樂會結束後舉辦籌款晚宴，並表彰慈善家、企業家和紐約愛樂樂團董事會成員。(主辦方提供)

音樂會結束後舉辦籌款晚宴，並表彰慈善家、企業家和紐約愛樂樂團董事會成員。(主辦方...
音樂會結束後舉辦籌款晚宴，並表彰慈善家、企業家和紐約愛樂樂團董事會成員。(主辦方提供)

音樂會後，主辦方在Leon and Norma Hess長廊舉行了籌款晚宴，並表彰慈善家、企業家和紐約愛樂樂團董事會成員Misook Doolittle。本屆慶典由斯塔國際基金會(Starr International Foundation)贊助，莫里斯·格林伯格夫婦(Mr. and Mrs. Maurice R. Greenberg)是本次活動的榮譽主席。陳妤(Angela Chen)、Misook Doolittle、唐騮千和徐心眉、Ling Tian和Diana Wang為共同主席。

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