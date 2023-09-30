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「生活成本」 紀錄片 特寫移民貧困悲歌

記者高雲兒／紐約報導
拍攝團體和在場的上百位觀眾，一起討論移民社區的貧困問題。(記者高雲兒／攝影)
拍攝團體和在場的上百位觀眾，一起討論移民社區的貧困問題。(記者高雲兒／攝影)

由公益社區團體「消除貧困：法拉盛」(Undo Poverty：Flushing)拍攝的紀錄片「生活成本」(The Cost of Living)日前在法拉盛市政廳舉辦首映典禮，拍攝團體和在場的上百位觀眾，一起討論移民社區的貧困問題，並表示希望藉此觸發系統性的改變，為貧困人口爭取更多資源和服務。

「消除貧困：法拉盛」項目負責人麥鬆溥(左一)和魏青貞及女兒(左二、三)以及​華策...
「消除貧困：法拉盛」項目負責人麥鬆溥(左一)和魏青貞及女兒(左二、三)以及​華策會皇后區社區服務主管吳明曉。(記者高雲兒／攝影)

由六家社區機構華策會、亞平會、民權中心(MinKwon Center)、紐約兒童中心、皇后區公共圖書館以及River Fund組成的「消除貧困：法拉盛」團體，耗時一個半月，拍攝紀錄片「生活成本」。該片講述了三個面臨生活挑戰的法拉盛家庭，僅僅是日常需求，他們也需忙碌奔波。

觀眾為魏青貞及女兒鼓掌。(記者高雲兒／攝影)
觀眾為魏青貞及女兒鼓掌。(記者高雲兒／攝影)

三個家庭之中有兩個是華裔：一個是單身華裔父親，另一個是女兒殘疾的華裔母親，他們都面臨著生活成本、尤其是住房成本的急劇上升。

華裔單身母親叫魏青貞，今年已經72歲，至今沒有退休，因為她有一個自閉症女兒，丈夫也重病臥床。來美十年，她清晰地感到生活成本的增加，尤其是她租住的公寓，從1000多元漲到2000元，「我覺得這個影片反映了很多法拉盛居民的現狀，尤其是小孩有殘疾的家庭」。

由公益社區團體「消除貧困：法拉盛」(Undo Poverty：Flushing)...
由公益社區團體「消除貧困：法拉盛」(Undo Poverty：Flushing)拍攝的紀錄片「生活成本」(The Cost of Living)27日晚在法拉盛市政廳舉辦首映典禮。(記者高雲兒／攝影)

華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，法拉盛是廣大美食所在地，「但是遊客不知道這裡有很多移民在掙扎」，所以他想讓人們真正地看到貧窮是什麼，尤其是在2023年疫情之後的貧困，「很多時候人們不願意談論貧窮，因為那被視為一種恥辱」。

影片中的三位主人公都是少數族裔移民，扶貧「消除貧困：法拉盛」項目負責人麥鬆溥(Benice Mach)表示，曾在第一年於法拉盛社區發放500餘份問卷，發現移民社區的貧困障礙集中在住房、語言、工作和醫療。

上百位民眾前來法拉盛市政廳觀影。(記者高雲兒／攝影)
上百位民眾前來法拉盛市政廳觀影。(記者高雲兒／攝影)

吳明曉對此表示，他更想展示的是少數族裔的貧困障礙，「可能是語言障礙，可能是交通不便」，因此華策會多年來提供各式支持、資源和服務等，以幫助移民站穩腳跟，「比如他們如果學英語，就可以找到更好的工作」。

他表示，希望該影片可被用來促成系統性的改變，也能幫助他們和其他社會服務機構爭取更多預算和資源，同時也希望在多個渠道傳播該影片，提高人們對貧困的認識。

法拉盛 移民 華裔

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