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NASA「光之彼岸」沉浸式展覽 體驗絢爛外太空

記者和釗宇／紐約報導
展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)
展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)

紐約曼哈頓雀兒喜(Chelsea)知名藝術館ARTECHOUSE日前聯合國家航空航天局(NASA)，推出「光之彼岸」(Beyond the Light)沉浸式展覽；該展覽以NASA韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)去年公布的驚艷太空照片為靈感，還有最新視覺技術及原創音樂的加持，為觀眾帶來原汁原味的太空視聽盛宴。

展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)
展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)

結合最新視聽技術

ARTECHOUSE藝術館一直以來致力於利用創新性和實驗性的科技來呈現藝術；「光之彼岸」展覽利用最新的視聽技術和定製軟體，重新呈現了NASA韋伯望遠鏡的太空發現；藝術館與NASA戈達德太空飛行中心(NASA Goddard Space Flight Center)、太空望遠鏡科學研究所(Space Telescope Science Institute)韋伯望遠鏡任務團隊及約翰霍普金斯大學物理和天文係合作，而且藝術館一直在參與NASA的科學可視化工作室項目(Scientific Visualization Studio)。

展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)
展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)

ARTECHOUSE聯合創始人兼執行長克萊塞利澤(Sandro Kereselidze)表示，「我們非常激動能和NASA合作，拉近觀眾和宇宙之間的距離；本次展覽是人類世界和宇宙教會的最佳體現，我們將NASA科學家和專家團隊的發現通過交互式的展覽概念化，將前言科學和數據進行栩栩如生的藝術畫呈現，這是之前從未做到過的。」

知名藝術館ARTECHOUSE日前聯合NASA推出「光之彼岸」沈浸式展覽。(AR...
知名藝術館ARTECHOUSE日前聯合NASA推出「光之彼岸」沈浸式展覽。(ARTECHOUSE提供)

呈現肉眼難辨現象

「光之彼岸」使用永恆的光之故事，為觀眾帶來宇宙新體驗；藝術館研究了NASA的海量數據庫，將通常用肉眼難以發覺的現象用最高分辨率的可視化方式呈現出來，其中最受關注的是韋伯望遠鏡對於早期星系的透視圖，該展覽將光線作為穿針引線的媒介，把歷史、科學、工程、技術和推動人類探索進化的重大發現連結起來。

展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)
展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)

展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現，觀眾可以了解人類一直以來如何感知光線，並利用目前最高分辨率的投影技術帶來視聽盛宴；有精緻的宇宙作為背景，「光之彼岸」展覽重點強調了光在人類探索知識、技術進步以及探索未知世界過程中的重要性；該展覽具有教育性和交互性，可以帶動觀眾對於視覺之外的想像力，適合所有年齡段的觀眾。

該展覽以NASA韋伯太空望遠鏡去年公布的驚艷太空照片為靈感。(ARTECHOUS...
該展覽以NASA韋伯太空望遠鏡去年公布的驚艷太空照片為靈感。(ARTECHOUSE提供)

激發觀眾的想像力

主題展覽有六個部分，包括探索月球、太陽物理學、其後科學、大氣層和NASA衍生技術；例如，觀眾可以了解1859年太陽風暴(Carrington Event)對人類社會的影響，探索AI生成的火星車，學習NASA空間工程發展歷程與當代人類生活日常工具之間的聯繫。

知名藝術館ARTECHOUSE日前聯合NASA推出「光之彼岸」沈浸式展覽。(AR...
知名藝術館ARTECHOUSE日前聯合NASA推出「光之彼岸」沈浸式展覽。(ARTECHOUSE提供)

ARTECHOUSE執行創意總監金利基(Riki Kim)表示，「光之彼岸」展覽等同於知識與想像力，目的是用視聽感知繞過傳統的文字式講述，讓觀眾產生發自肺腑而經久不衰的印象；「我們的目標是激發觀眾的想像力，用『彼岸』的各種可能性激勵他們。」

知名藝術館ARTECHOUSE日前聯合NASA，推出「光之彼岸」沈浸式展覽。(A...
知名藝術館ARTECHOUSE日前聯合NASA，推出「光之彼岸」沈浸式展覽。(ARTECHOUSE提供)

「光之彼岸」展覽目前已在ARTECHOUSE藝術館展出，位於曼哈頓雀兒喜市場(Chelsea Market)地下的一間具有百年歷史的鍋爐房，地址是西15街439號；展覽時間是每日早10時至晚10時，15歲以上觀眾門票每張25元，四至15歲青少年門票17元，三歲以下兒童免費，學生、老人可享20元票價，具體可登錄網站https://reurl.cc/kX9pmd訂票；紐約市的展覽將持續至9月31日，隨後將轉戰華府展出。

展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)
展覽通過一個25分鐘劇院式視聽交互活動呈現。(ARTECHOUSE提供)

NASA 韋伯太空望遠鏡 韋伯望遠鏡

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