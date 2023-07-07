妙峰長老書法 今起展至10日

「妙峰長老禪意書法展」將於7日至10日在世界日報文化藝廊舉辦。(主辦方提供)

為紀念美國中華佛教會(China Buddist Association)成立60周年，將於7日(周五)至10日(周一)在世界日報 文化藝廊舉辦「妙峰長老禪意書法 展」暨「妙峰法師傳記」首發儀式，開幕茶會為7日上午10時舉辦，歡迎有興趣者前往參加。

妙峰長老於60年代踏上美國國土，創辦中華佛教會、福田文教基金會，開創紐約法王寺、松林寺、慈航精舍等佛教事業。妙峰長老以筆墨為修行，先得妙於心，再得妙於筆，此次展出的作品，內容多為自撰的學佛偈語，字裡行間深含禪意，可為禪機與書法交相輝映，盡顯「筆墨隨心煙霞晚，窺破禪機第幾重」的超脫。

此次展覽，並特邀杭州佛學藝術院的妙手釋子們，根據長老的偈語，精心創作了禪意繪畫，和長老的書法品珠聯璧合，相映成趣。

書會展上還將發布「妙峰法師傳記」首版，為第一部有關妙峰長老的長篇傳記，由美國中華佛教會彙編，內分兩輯：前輯細述妙峰長老生平，後輯搜集各方佛門獅象追思妙峰長老的文章。

該活動由中華佛教會主辦，世界日報協辦，展覽時間由7日至10日，早10時至下午5時，展覽地點為世界日報文化藝廊，地址在皇后區 白石鎮20大道141-07號三樓，聯繫電話(718)746-8889分機轉206。