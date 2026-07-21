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成人日間護理中心回扣搶客 業者籲設牌照、加強監管

記者高雲兒／紐約報導

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：業者指成人日間護理長期存在回扣招攬長者問題。
  • 重點二：部分中心超收會員、虛報Medicaid申報，市場已失序。
  • 重點三：建議設專門牌照與合規教育，強化准入與監管。

聯邦政府近期加大對成人日間護理中心(Social Adult Day Care)的調查，引發外界關注業界是否存在以回扣招攬長者、虛報醫療補助(Medicaid)等亂象。一名不願具名、熟悉成人日間護理產業的醫療照護業者20日表示，部分違規情況並非近年才出現，業界多年來就存在以現金回扣(kickback)吸引長者的問題，政府應加強監管、建立更完整的准入制度，但不應因此否定成人日間護理服務本身的價值。

該業者表示，成人日間護理的設立初衷，是讓長者走出家門、參與團體活動，減少孤獨感，對心理健康有幫助，也可降低因長期獨居而頻繁就醫的情況。「理念其實是好的。」他表示，長者每天有地方與人聊天、參加活動，比長時間待在家中更有助於身心健康。

不過他指出，近年部分業者並非靠服務品質吸引長者，而是透過現金或其他利益競爭，導致市場逐漸失序。他說，「現在很多老人家第一句不是問有什麼服務，而是問『你給我多少錢？』，整個制度的意義都變味了。」

他表示，有些中心核准服務容量僅100人，實際卻招收300、400名會員，根本無法提供相應的場地及照護服務。有些長者甚至只是到場簽名便離開，卻仍可能產生白卡申報紀錄。

該業者指出，不同中心提供的服務差異也相當大，部分規模較大的中心安排繪畫、唱歌、運動等活動，也有健康管理服務；但有些小型中心提供的服務有限，難以達到原本促進長者健康的目的。

他表示，目前成人日間護理中心不少經營者僅取得一般營業資格便開始經營，未必接受過醫療保險法規或合規(compliance)訓練。

他建議政府除追查違法回扣及虛報行為外，也應建立更完善的准入制度，例如要求經營者接受法律及Medicaid合規教育，並建立專門牌照制度，而非僅取得一般商業執照即可開業。

他認為，政府整頓市場方向值得支持，但重點應放在杜絕違規經營，而非否定整個成人日間護理制度。他表示，只要監管到位，成人日間護理仍是協助長者維持社交、促進心理健康的重要服務。

精華 FAQ

  • 聯邦政府正加大調查，焦點在於部分業者以現金回扣招攬長者，並可能出現虛報Medicaid、會員超收等問題，讓原本以照護為主的服務失去正常競爭基礎。

  • 他認為成人日間護理的理念是好的，可讓長者外出參與活動、減少孤獨感，並有助心理健康與降低頻繁就醫風險；問題在於違規經營，並非服務本身沒有價值。

  • 他主張政府應追查回扣與虛報等違法行為，同時建立更完整的准入制度，例如要求經營者接受法律與Medicaid合規教育，並設立專門牌照，而不是只靠一般營業執照。

聯邦政府 Medicaid 心理健康

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