成人日間護理中心回扣搶客 業者籲設牌照、加強監管

AI重點 文章重點整理： 重點一： 業者指成人日間護理長期存在回扣招攬長者問題。

業者指成人日間護理長期存在回扣招攬長者問題。 重點二： 部分中心超收會員、虛報Medicaid申報，市場已失序。

部分中心超收會員、虛報Medicaid申報，市場已失序。 重點三：建議設專門牌照與合規教育，強化准入與監管。

聯邦政府 近期加大對成人日間護理中心(Social Adult Day Care)的調查，引發外界關注業界是否存在以回扣招攬長者、虛報醫療補助(Medicaid )等亂象。一名不願具名、熟悉成人日間護理產業的醫療照護業者20日表示，部分違規情況並非近年才出現，業界多年來就存在以現金回扣(kickback)吸引長者的問題，政府應加強監管、建立更完整的准入制度，但不應因此否定成人日間護理服務本身的價值。

該業者表示，成人日間護理的設立初衷，是讓長者走出家門、參與團體活動，減少孤獨感，對心理健康 有幫助，也可降低因長期獨居而頻繁就醫的情況。「理念其實是好的。」他表示，長者每天有地方與人聊天、參加活動，比長時間待在家中更有助於身心健康。

不過他指出，近年部分業者並非靠服務品質吸引長者，而是透過現金或其他利益競爭，導致市場逐漸失序。他說，「現在很多老人家第一句不是問有什麼服務，而是問『你給我多少錢？』，整個制度的意義都變味了。」

他表示，有些中心核准服務容量僅100人，實際卻招收300、400名會員，根本無法提供相應的場地及照護服務。有些長者甚至只是到場簽名便離開，卻仍可能產生白卡申報紀錄。

該業者指出，不同中心提供的服務差異也相當大，部分規模較大的中心安排繪畫、唱歌、運動等活動，也有健康管理服務；但有些小型中心提供的服務有限，難以達到原本促進長者健康的目的。

他表示，目前成人日間護理中心不少經營者僅取得一般營業資格便開始經營，未必接受過醫療保險法規或合規(compliance)訓練。

他建議政府除追查違法回扣及虛報行為外，也應建立更完善的准入制度，例如要求經營者接受法律及Medicaid合規教育，並建立專門牌照制度，而非僅取得一般商業執照即可開業。

他認為，政府整頓市場方向值得支持，但重點應放在杜絕違規經營，而非否定整個成人日間護理制度。他表示，只要監管到位，成人日間護理仍是協助長者維持社交、促進心理健康的重要服務。