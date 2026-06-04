連犯3案 男盜走中餐館10萬元保險箱

布碌崙一家中餐廳保險箱被盜，內有10萬元現金。警方通緝嫌犯。(警方提供)

紐約警方2日晚發布公告，通緝一名近日在布碌崙 (布魯克林)和皇后區三次入室盜竊的男嫌犯，這名嫌犯在柏樹山(Cypress Hills)的一家中餐館 盜走了一個裝有約10萬元現金的保險 箱。警方公布了嫌犯的照片，希望知情者盡快與警方聯繫，早日將這名嫌犯捉拿歸案。

警方報告顯示，5月26日凌晨約2時15分，一名男嫌犯闖入柏樹山位於大西洋大道(Atlantic Ave.)的一家名為「全師傅」(Chef Quang)的中餐廳，並盜走了一個保險箱，業主稱保險箱內有10萬元現金。餐廳員工還表示，整個盜竊過程都被監視器拍了下來。

警方稱，5月24日上午約8時51分，同一名男嫌犯強行闖入皇后區位於牙買加大道(Jamaica Avenue)98-27號的一家商業場所，砸碎玻璃門，從抽屜中盜走約900元。這名嫌犯隨後逃離現場，去向不明。

5月30日晚11時40分，這名男嫌犯打破窗戶，進入位於布碌崙康杜伊特大道(Conduit Boulevard)537號的一家商業場所內，從收銀機中盜走約2000元。隨後，該名男子徒步逃離現場，去向不明。

警方形容被通緝的嫌疑犯為男性，膚色較淺，身材中等。他最後露面時戴著黑色棒球帽，身穿黑色夾克和灰色褲子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

布碌崙一家中餐廳保險箱被盜，內有10萬元現金。警方通緝嫌犯。(警方提供)