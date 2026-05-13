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郭文貴曼哈頓6750萬直播炫富豪宅 1200萬售出

記者許君達／紐約報導
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房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從...
房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

交易紀錄顯示，被判犯有詐騙洗錢等九項罪名成立的前中國流亡富商郭文貴，入獄前擁有的一處曼哈頓豪宅已進入交易程序。郭文貴在被捕前，曾在這處能俯瞰中央公園的奢華高層公寓內拍攝過大量直播影片，以向追隨者炫耀他的財富、並引誘他們投資到精心設置的騙局中。

根據新聞報導和法庭文件，該處豪宅位於第五大道781號的雪莉荷蘭酒店(The Sherry-Netherland Hotel)內，郭文貴2015年以公司名義斥資6750萬元購入該物業的整個18層、附帶7層和22層部分設施的空間，共7000平方呎。

紀錄顯示，郭文貴曾在2016年以8600萬元的價格將該處擁有六間臥室的公寓掛牌，但未能找到買家。此後，該房產曾多次出現在市場中，2022年2月15日，郭文貴在申請破產保護的同時，再將這間公寓以4500萬元的價格掛牌上市；六個月後，降價至3850萬元，但依舊未能售出。2024年9月，該公寓以2400萬元的報價再次掛牌，但依舊未能成交。其最後一次出現在市場是在2025年4月，報價已降至1200萬元。

根據雅虎新聞引用地產業者realtor數據的最新獨家報導，郭文貴的這處豪宅現已轉入「處理中」(pending)狀態，意味著其終於找到了買家。公開資料沒有顯示最終的成交價，但合理推測應不會高於此前的1200萬元報價。根據報導，在郭文貴2023年被捕後，位於雪莉荷蘭酒店的這處房產，在執法人員尚在場調查時發生火災。官方資訊沒有證實這起火災是否與陰謀有關，但其確實造成了房屋的部分空間受損，或對此後的報價產生了較大影響。

根據司法紀錄，郭文貴在申請破產時，申報的名下財產僅3850元，但包括這處曼哈頓公寓在內的多處地產、私人飛機、豪車和遊艇等高價資產，均屬於由他實際掌控的公司(LLC)名下，經過複雜的司法判決，破產受託人狄斯平斯(Luc Despins)獲得處置這些資產的授權。紀錄顯示，郭文貴此前擁有的兩架私人飛機和一處位於康州的豪宅已出清，在曼哈頓房產售出後，郭氏財富帝國僅剩一座位於新澤西的豪華莊園。該莊園以2600萬元購入，但如今的市場報價也已跌至1900萬元。

郭文貴被控以反共的名義，從追隨者手中斂財超過10億元，2024年在紐約南區聯邦法院被陪審團裁決九項罪名成立，此後一直被關押在布碌崙(布魯克林)的大都會拘留中心至今。他的量刑開庭時間迄今已推遲近兩年，最新的安排是今年6月29日。

中央公園 郭文貴 曼哈頓 洗錢 詐騙 斂財 破產

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