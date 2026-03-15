女子路怒撞錯人華男枉死 法官裁定謀殺判15年至終身監禁

紐約市 一名女子因涉及2022年發生的一起路怒事件，過程中駕車撞向一輛騎著電動機車(moped)的華裔男子周錫(Xi Zhou, 姓名皆音譯)，最終導致其不治身亡；法官11日裁定涉案女子謀殺罪名成立，將被判處最高15年至終身監禁。

該案件發生於2022年7月15日晚上10時30分左右，時年28歲的詹姆絲(Tiffany James)當時在布朗士 Grand Concourse一帶駕駛一輛福特Mustang轎車，隨後故意撞上由51歲周錫駕駛的電動機車；據法律文件，該事故導致周某身受重傷、儘管立即送到附近的林肯醫院(Lincoln Hospital)救治，但仍在第二天後宣告不治。

而在此案發生的稍早前，詹姆絲曾在曼哈頓 與一名電動機車騎士發生碰撞，兩人產生不快促使她一路開車前往至布朗士，試圖追蹤該位騎士報復；她誤以為自己找到對方，於是撞向周某，但實際上認錯了人，周某不慎遭遇飛來橫禍。

布朗士地方檢察官克拉克(Darcel D. Clark)12日指出，法官11日已裁定詹姆絲謀殺罪成立，判處她15年至終身監禁，而針對詹姆絲的指控和判刑之所以嚴重，是因為她的一時不快導致周某丟失了性命。

「被告駕車撞向一名駕駛電動機車的男子，她認為對方曾撞到她的車而心懷怒氣，死者一度被撞飛到Grand Concourse街道上，造成致命傷害。我希望這一個判決能為這名無辜的受害者、以及其遺孀和孩子帶來一些安慰」，克拉克說道。