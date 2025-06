為母發聲 華人高中生推動電影院開放字幕提案

林薩拉來自皇后區秋園丘,因母親患有嚴重漸進性聽力損失,她也長年來為聽障與弱聽群體爭取觀影權益。(取自紐約女童軍協會)

布朗士 科學高中應屆畢業生林薩拉(Sarah Lin,姓名皆音譯)目前正在推動一項名為「開放字幕無障礙提案」(Open Captioning Accessibility Act)的州級立法,要求全州電影院 每周提供部分開放式字幕(Open Captions)場次,為聽障與弱聽群體爭取觀影權益。

林薩拉來自皇后區秋園丘(Kew Gardens Hills),她的母親患有嚴重漸進性聽力損失。從小目睹母親在電影院中無法同步理解對白的窘境,成為了她倡議這項提案的動力,「開放字幕能讓所有觀眾同步閱讀對白,這不應該只是少數影院偶爾提供的服務,而應是每位觀眾的基本權力」,林薩拉接受哥倫比亞廣播電視台(CBS)採訪時表示。

她目前正與「美國聽力損失協會紐約分會」(Hearing Loss Association of America, New York Chapter)合作,期望在本月州議會會期結束前推動提案通過。去年10月,她曾獲大紐約女童軍協會(Girl Scouts of Greater New York)頒發2024年「未來傑出女性」(Future Woman of Distinction)獎項,表彰她為聽障與弱聽群體所做的貢獻。

據該協會統計,全美約有4800萬人受聽力損失影響,相較於以往需向戲院借用的可攜式字幕裝置,開放字幕更直接準確,也不會發生設備故障、字體不清等常見問題。協會紐約市 分會主席包頓(Katherine Bouton)指出,許多主流電影充滿背景音效與環境聲音,即使觀眾配戴助聽器,仍常聽不清楚,而開放字幕能保留音效的同時,清楚呈現對白,大大提升觀影體驗。

早在2023年,林薩拉就發起了「無聲劇院」(Theaters Unsilenced)計畫,倡導主流電影院常態提供字幕放映場次,並訓練員工學習與聽障觀眾的有效溝通方式,如注視對方、明確口型表達以利唇語辨讀。此外,她也設計每日檢查清單,協助影院確認助聽與字幕設備的運作狀況。

林薩拉表示,該提案若能在州內成功通過,有望為全國各州提供示範,「紐約州向來具有全國指標性,其他州很可能會跟進」。林薩拉也呼籲市民立即行動,聯繫當地州議員表達支持。