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為母發聲 華人高中生推動電影院開放字幕提案

記者范航瑜／紐約報導
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林薩拉來自皇后區秋園丘，因母親患有嚴重漸進性聽力損失，她也長年來為聽障與弱聽群體爭取觀影權益。(取自紐約女童軍協會)
林薩拉來自皇后區秋園丘，因母親患有嚴重漸進性聽力損失，她也長年來為聽障與弱聽群體爭取觀影權益。(取自紐約女童軍協會)

布朗士科學高中應屆畢業生林薩拉(Sarah Lin，姓名皆音譯)目前正在推動一項名為「開放字幕無障礙提案」(Open Captioning Accessibility Act)的州級立法，要求全州電影院每周提供部分開放式字幕(Open Captions)場次，為聽障與弱聽群體爭取觀影權益。

林薩拉來自皇后區秋園丘(Kew Gardens Hills)，她的母親患有嚴重漸進性聽力損失。從小目睹母親在電影院中無法同步理解對白的窘境，成為了她倡議這項提案的動力，「開放字幕能讓所有觀眾同步閱讀對白，這不應該只是少數影院偶爾提供的服務，而應是每位觀眾的基本權力」，林薩拉接受哥倫比亞廣播電視台(CBS)採訪時表示。

她目前正與「美國聽力損失協會紐約分會」(Hearing Loss Association of America, New York Chapter)合作，期望在本月州議會會期結束前推動提案通過。去年10月，她曾獲大紐約女童軍協會(Girl Scouts of Greater New York)頒發2024年「未來傑出女性」(Future Woman of Distinction)獎項，表彰她為聽障與弱聽群體所做的貢獻。

據該協會統計，全美約有4800萬人受聽力損失影響，相較於以往需向戲院借用的可攜式字幕裝置，開放字幕更直接準確，也不會發生設備故障、字體不清等常見問題。協會紐約市分會主席包頓(Katherine Bouton)指出，許多主流電影充滿背景音效與環境聲音，即使觀眾配戴助聽器，仍常聽不清楚，而開放字幕能保留音效的同時，清楚呈現對白，大大提升觀影體驗。

早在2023年，林薩拉就發起了「無聲劇院」(Theaters Unsilenced)計畫，倡導主流電影院常態提供字幕放映場次，並訓練員工學習與聽障觀眾的有效溝通方式，如注視對方、明確口型表達以利唇語辨讀。此外，她也設計每日檢查清單，協助影院確認助聽與字幕設備的運作狀況。

林薩拉表示，該提案若能在州內成功通過，有望為全國各州提供示範，「紐約州向來具有全國指標性，其他州很可能會跟進」。林薩拉也呼籲市民立即行動，聯繫當地州議員表達支持。

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