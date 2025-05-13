曼哈頓中城韓餐廳沙拉死老鼠躺碗底 她快吃完才發現牠

曼哈頓一女子向新聞台投訴，在中城的韓式餐廳中購買沙拉後，發現碗內有死老鼠，但店方否認老鼠來自店內並提供了員工製作餐食的監控影像作證。(截自ABC7新聞畫面)

紐約市 一女子近日爆料稱，她在曼哈頓 中城一家韓式餐廳提供的沙拉外賣中發現了一隻死老鼠。不過，餐廳方面則否認自己存在過錯，並提供了餐廳員工在櫃台製作該份沙拉的監控影像自證清白。據報導，當事女子就醫後健康無礙，市衛生局現已介入調查該指控。

根據ABC7新聞台的獨家報導，受害女子拉斯巴赫(Hannah Rasbach)介紹，她今年5月5日在曼哈頓西37街的韓式餐廳Ongi購買了一份含有時蔬、烤鮭魚 、韓式烤牛肉及泡菜的沙拉，並帶回辦公室食用。在吃完大約三分之二後，她忽然發現沙拉碗底有一整隻死去的老鼠，長約四至五吋。隨後，她迅速跑向衛生間嘔吐，然後帶著「老鼠套餐」回到餐廳理論。

餐廳業主朴雷(Ray Park，音譯)強調，老鼠不可能來自他的餐廳，並向電視台記者提供了事發當時的監控影像，以證明員工在製作沙拉時，碗內並無老鼠。餐廳方面此後在接受其他媒體的問詢時再次表示，碗內的穢物「並非在密封並交給當事顧客的時刻就存在」，暗示拉斯巴赫有說謊的嫌疑。餐廳發言人還強調，整隻老鼠體量很大，在製作過程中未被員工發現的可能性極低，而整個製作過程的監控影像也說明了餐廳的清白。

拉斯巴赫表示，就醫後，她的健康狀況未受老鼠事件影響，醫生為她預防性開具了抗生素。據報導，餐廳方面已經向拉斯巴赫退還了沙拉的費用。

當事餐廳Ongi在今年3月的檢查中獲得市衛生局的A級評分。拉斯巴赫表示，她已向311投訴，並「希望他們被關閉或調查」。據報導，市衛生局5月7日開具的報告稱，針對顧客提出的「害蟲」投訴，經檢查，未發現該店內出現害蟲，並判定「投訴不成立」。