布碌崙初中生遭打案 中東男緩刑3年 華社民眾對判決不滿

沙博和雷家人隔著雷家圍欄對峙的場景。(本報檔案照片)

2023年發生的布碌崙(布魯克林)201初中打人案，毆打該校華生的中東裔男子沙博(Hassan Saab)被判二級襲擊重罪、威脅罪和兩項危害兒童輕罪。歷經數次庭審後，主審法官赫奇(John Hecht)2日在州高等法院裁定，現年26歲的沙博因一時衝動而犯行，並未對社區造成真正危害，判處他三年緩刑，但需接受心理健康 訓練和社區服務，此為終審判決，不得上訴。

量刑當日，雷家發言人、華埠社區人士陳家齡出庭陳述，表示沙博毆打初中生，案後更持棍棒到雷家出言挑釁的行為，已對受害者造成嚴重傷害，認為華社不該遭到此對待，應判沙博兩年刑期才能懲戒仇亞人士。檢方則補充，沙博行為不可原諒，要求法官判他三年有期徒刑加上兩年監督。

被告律師表示，沙博未否認指控，對行為也相當後悔，並非有意攻擊華生，盼判處緩刑。法官表示，沙博行為大有問題且雷家人自我防衛正當，也曾在警察面前以種族歧視 語言辱罵他人，理應判他二級襲擊罪。

然而，法官始終認為只有犯下謀殺、幫派等罪行者才適合入監，沙博屬一時衝動，未對社會造成實質危害，故判三年緩刑與社區服務，並須參加心理健康管理治療。

對此，陳家齡代表雷家指出，沙博身為大人應冷靜處理外甥霸凌同學一事，卻火上加油，毆打兩名13歲孩子，「完全不是一個負責任的成人應有的作為」，更進一步升級糾紛，對華生與其家人造成身心靈傷害。他還指出，沙博的行為透露出對華人 的歧視，「華人已在此深耕170年，無論你是否接受，我們都會繼續留在這裡。」

量刑結束後到現場旁聽的華裔民眾們都深感憤怒，認為久等的正義並未完全實現。(臧東慧提供)

紐約市居民聯盟主席臧東慧表示，居民期待的正義未完全實現，法官不顧沙博在校外對學生拳打腳踢，讓受害家庭與華社都感到荒唐。他感謝社區齊心努力，讓華生的父親雷先生得以指控撤銷，也促使肇事的兄弟倆停學，否則後果恐更嚴重。

他認為，本案自由派法官的判決形同容忍對未成年人行使暴力，呼籲家長與社區討論是否要團結起來示威，或要求沙博到華社執行社區服務，共同思考後續應對方式。