我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

布碌崙初中生遭打案 中東男緩刑3年 華社民眾對判決不滿

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙博和雷家人隔著雷家圍欄對峙的場景。(本報檔案照片)
沙博和雷家人隔著雷家圍欄對峙的場景。(本報檔案照片)

2023年發生的布碌崙(布魯克林)201初中打人案，毆打該校華生的中東裔男子沙博(Hassan Saab)被判二級襲擊重罪、威脅罪和兩項危害兒童輕罪。歷經數次庭審後，主審法官赫奇(John Hecht)2日在州高等法院裁定，現年26歲的沙博因一時衝動而犯行，並未對社區造成真正危害，判處他三年緩刑，但需接受心理健康訓練和社區服務，此為終審判決，不得上訴。

量刑當日，雷家發言人、華埠社區人士陳家齡出庭陳述，表示沙博毆打初中生，案後更持棍棒到雷家出言挑釁的行為，已對受害者造成嚴重傷害，認為華社不該遭到此對待，應判沙博兩年刑期才能懲戒仇亞人士。檢方則補充，沙博行為不可原諒，要求法官判他三年有期徒刑加上兩年監督。

被告律師表示，沙博未否認指控，對行為也相當後悔，並非有意攻擊華生，盼判處緩刑。法官表示，沙博行為大有問題且雷家人自我防衛正當，也曾在警察面前以種族歧視語言辱罵他人，理應判他二級襲擊罪。

然而，法官始終認為只有犯下謀殺、幫派等罪行者才適合入監，沙博屬一時衝動，未對社會造成實質危害，故判三年緩刑與社區服務，並須參加心理健康管理治療。

對此，陳家齡代表雷家指出，沙博身為大人應冷靜處理外甥霸凌同學一事，卻火上加油，毆打兩名13歲孩子，「完全不是一個負責任的成人應有的作為」，更進一步升級糾紛，對華生與其家人造成身心靈傷害。他還指出，沙博的行為透露出對華人的歧視，「華人已在此深耕170年，無論你是否接受，我們都會繼續留在這裡。」

量刑結束後到現場旁聽的華裔民眾們都深感憤怒，認為久等的正義並未完全實現。(臧東慧...
量刑結束後到現場旁聽的華裔民眾們都深感憤怒，認為久等的正義並未完全實現。(臧東慧提供)

紐約市居民聯盟主席臧東慧表示，居民期待的正義未完全實現，法官不顧沙博在校外對學生拳打腳踢，讓受害家庭與華社都感到荒唐。他感謝社區齊心努力，讓華生的父親雷先生得以指控撤銷，也促使肇事的兄弟倆停學，否則後果恐更嚴重。

他認為，本案自由派法官的判決形同容忍對未成年人行使暴力，呼籲家長與社區討論是否要團結起來示威，或要求沙博到華社執行社區服務，共同思考後續應對方式。

種族歧視 心理健康 華人

上一則

紐約租金調漲案最高擬漲7.75% 租客集會抗議喊凍租

下一則

楊圓圓3部短片高線公園展出 聚焦華埠記憶與華人身分
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／華人應正視心理健康

紐約客談／華人應正視心理健康
布碌崙U大道擬建遊民所 示威者指警暴力執法

布碌崙U大道擬建遊民所 示威者指警暴力執法
華埠牌樓設計概要出爐 確認建於新劉錦廣場

華埠牌樓設計概要出爐 確認建於新劉錦廣場
關注地球日 布碌崙華社民代帶領學生清掃公園

關注地球日 布碌崙華社民代帶領學生清掃公園

熱門新聞

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光