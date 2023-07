亞當斯應對霧霾能力 紐約市議會要召公聽調查

紐約市今年截至目前為止,多次受到霧霾影響,但市府反應卻被批「太慢」。(記者張心/攝影)

紐約市 議會計畫在12日(周三)舉行公開聽證會,調查市長亞當斯 (Eric Adams)是否及時、合理、負責地應對加拿大山火霧霾帶給紐約市的影響;由於連日而來的空氣汙染帶來困擾,市議員指責亞當斯反應遲緩,未能第一時間向民眾發出警報。

根據市議會最新會期安排,12日上午10時,市議會監督調查委員會(Committee of Oversight and Investigations)、健康委員會(Committee on Health)、及環保、修復和水岸委員會(Committee on Environmental Protection, Resiliency and Waterfronts),將舉辦監督聽證會,質詢亞當斯和相關市府部門,是否有及時對霧霾帶來的空汙採取應對措施。

監督調查委員會主席、市議員高步邇(Gale Brewer)表示,當天的聽證會上,將聚焦在面對持續不斷的汙染空氣,市府是否已經做好了準備;「霧霾有害身體健康,但我們不知道接下來會有多糟糕。」

上月6日,漫天的昏黃彌散在全市大街小巷,空氣質量指數(AQI)一度飆升至342,紐約市也因此成為全球空氣質量最差的大城市,當日晚約11時30分,市教育局 緊急發布居家上課令,被市議員們指責「反應過慢」。

市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)表示,紐約市在進入空氣質量緊急狀態36小時後,市府除了深夜發布的公校暫停戶外活動指示外,未採取任何措施來保護市民。

對此,市府發言人斯馬特(Kate Smart)回應,「市府在上個月的霧霾事件中採取了應對措施,並令市民了解了情況獲得了保護。」,她表示,「雖然空氣質量難以預測,最早只能提前24小時獲得準確消息,但在霧霾出現的一周前,就開始向民眾發出潛在空氣質量警報。」

當被問及「提前一周的空氣警報」究竟在哪裡發出時,斯瑪特指出,是通過Notify NYC發出的預測信息,有超過100萬人訂閱。