亞當斯應對霧霾能力 紐約市議會要召公聽調查

紐約市今年截至目前為止，多次受到霧霾影響，但市府反應卻被批「太慢」。(記者張心／攝影)

紐約市 議會計畫在12日(周三)舉行公開聽證會，調查市長亞當斯 (Eric Adams)是否及時、合理、負責地應對加拿大山火霧霾帶給紐約市的影響；由於連日而來的空氣汙染帶來困擾，市議員指責亞當斯反應遲緩，未能第一時間向民眾發出警報。

根據市議會最新會期安排，12日上午10時，市議會監督調查委員會(Committee of Oversight and Investigations)、健康委員會(Committee on Health)、及環保、修復和水岸委員會(Committee on Environmental Protection, Resiliency and Waterfronts)，將舉辦監督聽證會，質詢亞當斯和相關市府部門，是否有及時對霧霾帶來的空汙採取應對措施。

監督調查委員會主席、市議員高步邇(Gale Brewer)表示，當天的聽證會上，將聚焦在面對持續不斷的汙染空氣，市府是否已經做好了準備；「霧霾有害身體健康，但我們不知道接下來會有多糟糕。」

上月6日，漫天的昏黃彌散在全市大街小巷，空氣質量指數(AQI)一度飆升至342，紐約市也因此成為全球空氣質量最差的大城市，當日晚約11時30分，市教育局 緊急發布居家上課令，被市議員們指責「反應過慢」。

市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)表示，紐約市在進入空氣質量緊急狀態36小時後，市府除了深夜發布的公校暫停戶外活動指示外，未採取任何措施來保護市民。

對此，市府發言人斯馬特(Kate Smart)回應，「市府在上個月的霧霾事件中採取了應對措施，並令市民了解了情況獲得了保護。」，她表示，「雖然空氣質量難以預測，最早只能提前24小時獲得準確消息，但在霧霾出現的一周前，就開始向民眾發出潛在空氣質量警報。」

當被問及「提前一周的空氣警報」究竟在哪裡發出時，斯瑪特指出，是通過Notify NYC發出的預測信息，有超過100萬人訂閱。