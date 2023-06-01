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調查：亞太裔性少數 心理健康需求大

記者鄭怡嫣／紐約報導
報告顯示，亞太裔性少數團體最需要心理健康服務，經濟是導致他們無法獲取服務的最大障礙。(記者顏嘉瑩／攝影)
報告顯示，亞太裔性少數團體最需要心理健康服務，經濟是導致他們無法獲取服務的最大障礙。(記者顏嘉瑩／攝影)

在5月亞太裔傳統月及6月驕傲月交關之際，由亞皮查社區健康中心(APICHA Community Health Center)主導的「亞太裔性少數族群健康及福祉報告」(The Health and Wellness Needs of LGBTQ AAPI)出爐，並於5月31日召開發布會，報告顯示，亞太裔性少數團體最需要心理健康服務，經濟是導致他們無法獲取服務的最大障礙。

根據亞皮查行政總監羅蒂蓋茨(Therese Rodriguez)、此次研究主導人馬盼惕(Glenn Magpantay)、以及臨床運營經理湯又臻介紹，紐約市鮮見亞裔與性少數族群的交叉性研究，此次共用十種語言，並以調查問卷、專業評估、個人對談、小組分享等方式，詳盡調研了紐約市344名亞太裔性少數者，以了解這一族群的健康需求、他們最需要的健康服務、以及哪些障礙導致他們難以獲得服務。

研究發現，亞太裔的性少數者，最需要的健康及福祉服務，依次為抑鬱與焦慮治療、成癮(addiction)治療、經濟援助、找到一位了解他們需求的亞裔醫生、以及針對注意力缺失、強迫症與創傷後壓力症等心理疾病的治療需求。

「亞太裔性少數族群健康及福祉報告」於5月31日發布。圖為調研方亞皮查社區健康中心...
「亞太裔性少數族群健康及福祉報告」於5月31日發布。圖為調研方亞皮查社區健康中心的工作人員。(記者鄭怡嫣／攝影)

經濟問題則是導致亞裔性少數無法滿足自身健康需求的最大障礙：37%的受訪者，皆表示他們無法獲得服務是因預算不夠。馬盼惕進一步指，這個族群的收入差異很大，22%的受訪者年收超過10萬元，28%的受訪者年收低於2萬250元或根本沒有收入，而即使中高收入者，也表示部分服務難以負擔。

在健康教育方面，19%的受訪者表示最需要心理健康治療，其次需求最多的則依次為成癮、抑鬱與焦慮等情感議題的教育，也有11%的受訪者表示，對於如何向亞裔父母坦白性向出櫃，他們也需要相關的教育指導。

在處方藥方面，48%的女性以及44%的學生受訪者，表示有抑鬱與焦慮症的相關用藥需求，35%的學生以及37%的青年，有注意力缺失用藥需求，25%的男性，有針對預防HIV病毒的用藥需求，24%移民，則有免疫接種需求。

報告建議，根據亞太裔性少數團體最普遍的需求，應設更多心理健康服務、提供更多有關免費檢測性傳播疾病(STD)以及HIV的信息、展開性教育與衛生教育、提供皮膚科治療、以及有更多能了解這一團體需求的醫護人員。報告詳情，可至https://info.apicha.org/en/needs-assessment查看。

亞皮查行政總監羅蒂蓋茨介紹調研結果。(記者鄭怡嫣／攝影)
亞皮查行政總監羅蒂蓋茨介紹調研結果。(記者鄭怡嫣／攝影)

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