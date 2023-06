調查：亞太裔性少數 心理健康需求大

報告顯示,亞太裔性少數團體最需要心理健康服務,經濟是導致他們無法獲取服務的最大障礙。(記者顏嘉瑩/攝影)

在5月亞太裔傳統月及6月驕傲月交關之際,由亞皮查社區健康中心(APICHA Community Health Center)主導的「亞太裔性少數族群健康及福祉報告」(The Health and Wellness Needs of LGBTQ AAPI)出爐,並於5月31日召開發布會,報告顯示,亞太裔性少數團體最需要心理健康 服務,經濟是導致他們無法獲取服務的最大障礙。

根據亞皮查行政總監羅蒂蓋茨(Therese Rodriguez)、此次研究主導人馬盼惕(Glenn Magpantay)、以及臨床運營經理湯又臻介紹,紐約市鮮見亞裔 與性少數族群的交叉性研究,此次共用十種語言,並以調查問卷、專業評估、個人對談、小組分享等方式,詳盡調研了紐約市344名亞太裔性少數者,以了解這一族群的健康需求、他們最需要的健康服務、以及哪些障礙導致他們難以獲得服務。

研究發現,亞太裔的性少數者,最需要的健康及福祉服務,依次為抑鬱與焦慮治療、成癮(addiction)治療、經濟援助、找到一位了解他們需求的亞裔醫生、以及針對注意力缺失、強迫症與創傷後壓力症等心理疾病的治療需求。

「亞太裔性少數族群健康及福祉報告」於5月31日發布。圖為調研方亞皮查社區健康中心的工作人員。(記者鄭怡嫣/攝影)

經濟問題則是導致亞裔性少數無法滿足自身健康需求的最大障礙:37%的受訪者,皆表示他們無法獲得服務是因預算不夠。馬盼惕進一步指,這個族群的收入差異很大,22%的受訪者年收超過10萬元,28%的受訪者年收低於2萬250元或根本沒有收入,而即使中高收入者,也表示部分服務難以負擔。

在健康教育 方面,19%的受訪者表示最需要心理健康治療,其次需求最多的則依次為成癮、抑鬱與焦慮等情感議題的教育,也有11%的受訪者表示,對於如何向亞裔父母坦白性向出櫃,他們也需要相關的教育指導。

在處方藥方面,48%的女性以及44%的學生受訪者,表示有抑鬱與焦慮症的相關用藥需求,35%的學生以及37%的青年,有注意力缺失用藥需求,25%的男性,有針對預防HIV病毒的用藥需求,24%移民,則有免疫接種需求。