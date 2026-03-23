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市警開出交通罰單近10年減32% 駕駛未更守法

記者胡聲橋╱紐約報導
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市警察局開出的交通罰單總量在過去十年中銳減，減少了近三分之一。(本報檔案照)
市警察局開出的交通罰單總量在過去十年中銳減，減少了近三分之一。(本報檔案照)

市警察局開出的交通罰單總量在過去十年中銳減，減少了近三分之一。從新冠疫情開始後，市警的執法力度大幅下降，之後就再也沒有恢復到之前的水平。人們普遍認為，自動執法設備的普及和市警察局人手短缺都是交通執法力度下降的原因。

紐約市警察局對交通違規數據的分析顯示，過去十年間，全市交通罰單總數下降了約32%，從2015年的100萬3043張降至2025年的67萬8714張。

在常見交通違規行為中，全市超速罰單數量下降了28%，未打方向燈的罰單數量下降了72%，未繫安全帶的罰單數量下降了67%。違反交通管制設備的罰單數量(涵蓋闖紅燈、無視停牌或任何旨在規範交通的標誌、設備或路面標線等)在全市範圍下降了28%。

對年度數據的進一步分析顯示，紐約市交通執法力度下降的起點十分明確，那就是2020年新冠疫情的爆發。2015年至2019年，全市的年度交通罰單數量基本保持穩定。2020年，隨著居家隔離令、旅行限制和遠程辦公的興起，交通罰單數量驟然下降。從全市範圍看，交通罰單總數從2019年的98萬5057張下降到2020年的51萬342張，降幅為48%。過去五年來，雖然執法力道逐步恢復，但仍遠低於疫情前的水準。

據分析，交通罰單數量銳減的一個主要原因是紐約市開始更多使用自動執法系統，比如測速攝影機和闖紅燈攝影機。這樣一來，主要由市交通局管理的自動執法系統的罰單數量顯著上升，而警察人工開出的傳統罰單數量大幅萎縮。

交通執法力度下降的另一原因在於市警察局本身，總體警力縮減、警力被更多分配至刑事案件，或是將執法重點轉向酒駕和危險駕駛等重大違規，對輕微違規(如輕微超速、停車違規)採用口頭勸導而非開罰單都會導致交通罰單數下降。

在一些地區，交通罰單通常被批評為「將民眾當提款機」。對政府和警局高層而言，減少交通罰單是避免民怨和法律爭議，從而緩解社會壓力的手段之一。

紐約市 罰單

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