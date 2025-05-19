無限真享瘦 減脂補能量 抗衰老美容 徹底改善體內環境無需節食儘情享瘦一夏，買一盒送一盒大優惠！

無限真享瘦

因為冬令進補補出水桶腰的婦女，想在夏季恢復眾人稱羨的身材，不妨試試無限真享瘦！Slim Way™是Dr. Oz (奧茲博士) 唯一推薦全美最熱銷的純天然瘦身成分，富含樹莓果和綠咖啡，讓您達到享瘦一生。

無限真享瘦中富含樹莓果 (Raspberry Ketones)、綠咖啡豆提取物 (Green Coffee Bean Extract)、藤黃果提取物 (Garcinia Cambogia Extract)、蘆薈提取液 (Aloe Vera Latex Powder)、塞納葉提取物 (Senna Leaves Powder)、洋車前子 (Psyllium Hust Powder)等有效成分，包括膠囊都是純植物組合, 讓您無需運動, 無需節食, 也可以讓您月減5-10磅。

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無限真享瘦幫助您深層排毒，改善新陳代謝、抑制食慾阻止脂肪積聚，加速腸道的蠕動，淨化腸道，讓腸道處於健康狀態，幫助內臟燒脂，美肌凍齡，讓您保持完美體態。

選擇它的 9 大理由：1.有助於潤腸通便，能加速腸道的蠕動運動，提高排毒功能；2.可降低腸道對脂肪類的吸收，並有效地讓腸道處在良性的活動狀態；3.天然水果成分，FDA 認證許可，使用安全、無毒副作用；4.含人體多種必需氨基酸和維生素，改善新陳代謝水平，迅速減肥而不會覺得疲乏；5.含有跟辣椒素相似的分子結構直接刺激人體脂肪素，誘導脂肪細胞分解，加速脂肪燃燒；6.含有豐富的高果膠與纖維，有助於戰勝飢餓的渴望，幫助減肥更快；7.含大量抗癌物質「鞣化酸」減少內臟脂肪含量和具有抗氧化功能；8.防止肥胖引起的高血脂 、高血壓 等疾病；9.防皺、提高皮膚彈性，防脫髮。

藍夢無限藥業產品是在美國 FDA 註冊 GMP/NSF 藥廠製造生產，全部產品使用植物纖維膠囊，100% 純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用，效果更好、更安全。凡看到此新聞打來訂購者會享受買一盒送一盒的大優惠。機會難得，請馬上撥打訂購熱線：212-308-9067。詳情請瀏覽 www.ultramaxusa.com 或撥打養生免費熱線：1-877-808-6188（說中文請按 2）。