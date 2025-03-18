健康提醒 遵循科學服用褐藻醣膠時間效果佳

海之滴褐藻糖膠，唯一獲得日本營養和食品學會JHFA認證得純天然褐藻糖膠。

踩對時間服用褐藻糖膠對免疫支援功效最大化十分必要。 海之滴解釋道， 幾乎所有生物從誕生之初就遵從著一個無形的「時鐘」繁衍生息，體溫、脈搏、呼吸以及血糖 、激素分泌，也都像是被一個時鐘控制著，這就是「生物鐘」。 遵循生物鐘節律，能讓身心每天都處在完美狀態，遠離疾病的侵擾。

長期研究褐藻醣膠免疫功能的日本 立川大介醫學博士說道，人體負責免疫力 的免疫細胞在大約每6小時出現一次峰值，24小時出現4個免疫的高峰和低谷。 研究顯示： 每天服用四次褐藻糖膠（早上、中午、晚上和睡前）可以更有效地支持免疫細胞。

海之滴總經理小林大介先生在採訪中表示，海之滴專業客戶服務不僅僅幫助客戶完成訂單的流程， 他們會根據不同的年齡和生活方式，健康情況， 指定出最合適和最有效的服用褐藻糖膠的方案。

例如，褐藻醣膠具有養護胃黏膜和支援食慾的功能。 因此，如果食慾不振，胃口差，飯前服用比飯後服用更有效。 聯絡海之滴的專業褐藻糖膠專員， 根據不同的狀況， 提供最佳的褐藻糖膠方案。

海之滴在2025年1月至2月期間進行的優惠活動，許多新老客戶都積極參與，這也是我們藉著華人農曆新年喜慶， 讓更多有需要人以更優惠的價格，通過購買海之滴褐藻糖膠產品，把健康帶回家。

日本立川大介醫學博士唯一推薦海之滴褐藻糖膠，唯一獲得日本營養和食品學會JHFA認證得純天然褐藻糖膠， 最適合長期需要去醫院，極度疲勞，味覺改變，吞嚥困難，口腔和腸胃不適，免疫力低下的朋友。

海之滴為讀者提供褐藻糖膠粉末型試用，請撥打海之滴國語熱線聯繫我們的專業褐藻糖膠專員： 1-888-482-5888