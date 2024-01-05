矽谷2024年元月份房地產市場動態

專精灣區房地產買賣，2006-2023連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

親愛的讀者大家好，祝福各位在2024年迎來一個充滿喜悅和幸福的新春！願您在這美好的時刻裡與家人團聚，分享溫馨和歡笑。新的一年裡，願您事業有成，龍騰虎躍，身體健康，龍馬精神，順心如意，心想事成，龍年行大運！

在2023年，大約有400萬套的房屋轉手，這個數量與2008年相似，也可能是自1993年以來，房屋銷售交易的最低水平。儘管在大多數地區的房屋價格並未下跌，但這種趨勢象徵了房屋交易量的熊市。

房貸利率開始顯示疲軟跡象，牽引出業內人士的樂觀情緒。一般預測，在2024年的某個時間點，利率有可能會降至6%以下，也可能在今年隨之出現小幅度的衰退。至於2024年即將展開的總統初選及大選，專家預期這個事件應該不會對加州房地產 市場產生重大影響。

加州每年發生7000多起野火，導致保險 公司採取限制性措施，例如Safeco選擇不在舊金山和東灣續簽950份的保單，Farmers Insurance則是每個月對新的房屋保險保單施加限制，Allstate和State Farm乾脆停止銷售新保單。房屋的新買家可以尋找到一些替代解決方案，例如，加州 FAIR計畫是一項州政府授權的計畫，提供了沒辦法在民營保險公司市場上取得房屋保險的房主的最後選擇，這項計畫目前已經有219% 的大幅增長。

另外，在過去一年，新屋建築也有大幅度的增長，主要推動的因素是來自於附屬住宅單元（ADU）的建造。值得注意的是，洛杉磯核准了2萬7000個單位，聖地牙哥核准了3000個，聖荷西核准了2000個，奧克蘭、柏克萊、舊金山則分別核准了各1000個單位。