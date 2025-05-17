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談判數月 舊金山聯合校區撤銷原裁員151教職員通知

記者李怡／舊金山報導
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校區學監史瑞慶說︰「這一成果得來不易，是各方共同努力、審慎規畫的結果。」（記者李怡／攝影）
校區學監史瑞慶說︰「這一成果得來不易，是各方共同努力、審慎規畫的結果。」（記者李怡／攝影）

歷經數月針對裁員計畫的緊張討論與州政府介入下的艱難協商，舊金山聯合校區（SFUSD）於16日宣布，將撤銷原訂的151名教職員裁員通知，並批准增聘77名教師，此舉被視為教師工會的一大勝利。

根據校區聲明，這次撤銷的裁員對象包括34名學校輔導員與117名教學助理（paraeducators），皆為「舊金山教育工作者聯合會」（United Educators of San Francisco）的成員。除維持現有人力外，校區也將額外招聘77名教師，加上此前已獲州政府批准的162人，意味著下學年總共將增聘239名教師。

「我們很高興能恢復這些對學生與學校至關重要的職位，」校區學監史瑞慶（Maria Su）說，「這一成果得來不易，是各方共同努力、審慎規畫的結果。」

近年來，SFUSD因財政困難與學生人數下降問題面臨龐大壓力，先前曾預告將大幅裁減人力，引發家長與教育團體的廣泛關注與抗議。教師工會則多次強調，輔導員與教學助理在學生成長與校園運作中扮演關鍵角色，應優先保留。

此次裁員危機解除，讓許多家長鬆了一口氣。家住日落區、有兩名子女就讀公立學校的華人家長林女士說：「之前聽說我們學校的教學助理要被裁，我真的很擔心孩子在課堂上的照顧會變差。現在知道人員得以保留，真的很感激。」

另一位家住列治文區的張先生也表示支持：「我們孩子需要穩定的學習環境，特別是像輔導員這樣的角色，對學生心理健康幫助很大。希望校區未來能有更多長遠規畫，讓教育資源不再年年削減。」

教育界人士普遍認為，這項決策有助於穩定教學品質與教師士氣，為新學年帶來正面展望。教師工會方面亦表示，將持續與校方協商，確保教育資源不被削減，學生權益獲得保障。

舊金山教育界此番調整，亦反映出在資源有限的情況下，如何透過協商與策略規畫維持教學核心的艱難抉擇，為其他學區提供了寶貴參考。

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