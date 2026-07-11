加州夫婦搬家 遭搬家業者中途漲價 扣留家當不還

商業改進局呼籲準備搬家的民眾，要對搬家公司做足功課。圖為示意圖，非涉事搬家公司。（Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 加州一對夫妻搬家到北卡時，遭搬家公司臨時翻倍加價，並在送貨未果後扣留家當不還，雙方已向警方與BBB等機構求助。

CBS 8電視台報導，來自加州 洋邊市（Oceanside）的尼爾森（John Nelson）與妻子搬家至北卡羅來納州 ，沒想到不僅遭搬家公司臨時加價，全部家當更被扣住不放，至今仍未收到物品。商業改進局（BBB）的數據顯示，類似的搬家糾紛，其實不少見。

根據商業改進局資料，過去三年內，他們已收到280多件牽涉搬家仲介相關爭議的消費者投訴。商業改進局也向計畫搬家的民眾提出忠告，建議消費者選擇搬家公司前務必做足功課，徹底調查業者背景，保留詳細物品清單。

這對夫妻原先與一家搬家仲介公司簽訂合約，總費用略高於1萬6000美元，包括完整打包服務等，尼爾森並支付7000美元訂金。搬家當天，實際承接搬運作業的公司卻突然通知，因物品數量超過預估，原本的報價直接翻倍至3萬2000美元。

尼爾森說，一旦取消服務，就等於損失訂金，他別無選擇，只能接受這種「暴力加價」。夫妻倆曾事先告知搬家公司，他們要到6月10日才會抵達北卡羅來納州的新家，然搬家公司卻在6月3日就試圖送貨，故配送失敗，沒想到對方竟再次寄來帳單，要求支付額外二次配送費。

根據一段配送當天的影片，司機在現場拍照存證，但尼爾森懷疑整件事情可能是刻意安排。「我覺得他們只是開著一台空卡車過來，製造送貨假象。他們已拿走3萬美元，還扣留我們所有物品，根本就是勒索。」尼爾森說，「搬家本是件令人期待的事，你從來不會想到，竟有人把你的東西拿走後卻不送到你手上。在我看來，他們持有的是贓物，且這些物品已跨州運送。」

由於問題遲遲無法解決，這對夫妻分別向洋邊市警局與新居所在地警局報案，也向多個機構提出申訴，包括商業改進局等。