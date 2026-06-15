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北加州祭孔大典委員會 拜會駐舊金山經文處、世界日報

聖荷西訊
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北加州祭孔大典委員拜會經文處長伍志翔(前排左二)。(北加州祭孔大典委員提供)
北加州祭孔大典委員拜會經文處長伍志翔(前排左二)。(北加州祭孔大典委員提供)

AI摘要

文章摘要整理：

北加州祭孔大典委員會拜會駐舊金山經文處與世界日報，獲得支持並說明今年將於九月二十日舉辦古禮祭孔，持續推廣儒家文化。

為籌備即將到來的年度盛事，北加州祭孔大典委員會日前展開拜會行程。委員會由總召儀容帶領核心幹部，6月6日於密爾比達的金山華僑文教中心拜會舊金山台北經濟文化辦事處長伍志翔，以及世界日報舊金山社總經理李銘濱，就今年祭孔大典的籌備進展、文化傳承及社區推廣進行深入交流，並獲得共識與支持。

當日上午，祭孔大典委員會由莊雅淑主任陪同首先拜會駐舊金山經文處伍志翔處長。儀容總召特別感謝去年伍處長甫上任時第一次參加的僑團重要活動就是祭孔典禮，並說明今年添購鼗鼓道具的進度。

伍志翔處長表示，祭孔大典不僅是僑界尊師重道的精神體現，更是向主流社會展示優質華人傳統文化的重要窗口，經文處將一如既往全力支持。委員會也特別感謝辦事處與金山灣區僑教中心長期以來的指導與協助。

隨後，委員會一行拜會世界日報舊金山社李銘濱總經理，祭孔委員會儀容總召表示，世界日報作為北美最具影響力的華文媒體，多年來對祭孔大典的報導不遺餘力，讓這項文化種子得以在海外深耕發芽。

北加州祭孔大典委員拜會世界日報舊金山社總經理李銘濱(前排左二)。(北加州祭孔大典...
北加州祭孔大典委員拜會世界日報舊金山社總經理李銘濱(前排左二)。(北加州祭孔大典委員提供)

李銘濱總經理讚揚委員會在海外辦理古禮祭孔的殊勝與不易，並允諾世界日》將繼續發揮媒體影響力，協助活動的宣傳與推廣，吸引更多年輕一代華裔子弟及多元族裔社區共同參與。

北加州祭孔大典委員會指出，今年的祭孔大典將延續傳統釋奠禮古禮，從六佾舞的佾生、禮生、樂生的召募訓練到各項祭祀儀軌，目前皆已緊鑼密鼓展開籌備。委員會期盼透過今年的大典，不僅向萬世師表孔子致敬，更能凝聚僑界向心力，深化社區對儒家思想中「仁愛」與「和諧」價值的認識。

今年北加州祭孔大典預計將於9月20日在金山華僑文教中心隆重登場，歡迎各界僑胞與愛好中華文化的各族裔朋友踴躍前往觀禮，共同見證這場年度文化盛會。

精華 FAQ

  • 委員會由總召儀容率核心幹部，先後拜會舊金山台北經文處伍志翔處長，以及世界日報舊金山社李銘濱總經理，並就今年祭孔大典的籌備、文化傳承與社區推廣進行交流。

  • 伍志翔處長表示，祭孔大典不僅展現僑界尊師重道精神，也是向主流社會介紹華人優質傳統文化的重要窗口，經文處將一如既往全力支持相關活動。

  • 今年祭孔大典預計於九月二十日在金山華僑文教中心舉行，將延續釋奠禮古禮，並推動六佾舞、禮生、樂生招募訓練，讓更多族裔共同參與。

舊金山 加州 世界日報

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