高蛋白飲食盛行 專家：要吃得均衡

營養學專家提醒，蛋白質並非越多越好，比起盲目追求高蛋白，更重要的是蛋白質來源與飲食均衡。（示意圖取自Unsplash）

近年「高蛋白飲食」風潮席捲美國，從超市貨架到社群媒體，幾乎到處都能看到「高蛋白」標籤。許多人刻意增加蛋白質攝取，希望增肌、減重或延緩老化。不過，營養學專家提醒，蛋白質並非越多越好，比起盲目追求高蛋白，更重要的是蛋白質來源與飲食均衡。

衛報報導，戴維斯加大（UC Davis）營養學副教授Debbie Fetter表示，她每次在課堂詢問學生是否擔心蛋白質不夠時，幾乎所有人都會舉手。

在各類蛋白質來源中，牛肉、豬肉、雞肉、魚類與雞蛋 等動物性蛋白被稱為「完整蛋白」（complete protein），含有人體所需的九種必需胺基酸。其中，雞肉脂肪相對較低，也是維生素B群與鐵的重要來源；魚類則富含Omega-3脂肪酸，有助心血管健康。

不過，專家也提醒，部分紅肉與加工肉品可能增加健康風險。研究顯示，長期大量攝取加工肉品，可能提高心血管疾病 與部分癌症 風險。

雞蛋則是近年爭議較多的蛋白質來源之一。過去不少人擔心膽固醇問題，但近年研究普遍認為，多數健康成年人適量食用雞蛋並不會明顯增加心血管疾病風險。雞蛋同時含有膽鹼、葉黃素與多種維生素，被視為營養密度高的食物。

植物性蛋白近年也越來越受歡迎，包括豆類、扁豆、豆腐、堅果與種子等。專家指出，植物性蛋白除提供蛋白質，也富含纖維、維生素與植化素，有助降低心血管疾病、糖尿病與部分癌症風險。

不過，植物性蛋白也並非毫無缺點。營養學家強調，沒有單一「完美蛋白質」。比起只吃某一種食物，更重要的是蛋白質來源多元化，並維持整體飲食均衡。