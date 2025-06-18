聖縣慶祝家庭團聚日 表彰五個家庭

聖塔克拉拉縣舉辦慶祝家庭團聚日活動。（聖塔克拉政府Become a resource family官網）

在全國家庭團聚日（National Reunification Day）之際，聖塔克拉拉縣社會服務局家庭與兒童服務部（DFCS）近日舉行慶典活動，表彰五個成功完成服務、實現家庭團聚的家庭，以及發揮關鍵作用的導師家長與合作機構，彰顯社區力量協助家庭重建的成果。

該活動由DFCS主辦，於聖荷西 舉行，吸引包括少年司法監護法庭首席法官施瓦茨（Shawna Schwarz）、監護權宣導中心（Dependency Advocacy Center, DAC）、兒童與青少年法律宣導者、聖塔克拉拉縣兒童宣導者、導師家長等多方代表參與，聖塔克拉拉縣監事會也給予大力支持。

「確保兒童安全、家庭穩固是我們的共同責任，」DFCS臨時主任勞施（Wendy Kinnier-Rausch）說，「這些家長為孩子的歸返付出巨大努力，證明了我們一貫堅信的理念，在有力支持下，每個家庭都有能力成長、恢復、繁榮。」

受表彰的五個家庭在團聚過程中克服了諸如藥物濫用、心理健康 挑戰、親密伴侶暴力等重重困難。在縣府支援下，他們逐步建立起安全穩定的生活環境，並最終成功迎回子女。「我為這些家長所展現出的勇氣與韌性感到驕傲，」第一區縣議員阿雷納斯（Sylvia Arenas）說，「他們的故事證明了親情的力量，也讓我們看見社區協力的成果。」

聖塔克拉拉縣議長李洲曉(Otto Lee)強調，DFCS團隊與眾多合作機構致力於為陷入危機的家庭提供支援與引導，幫助父母重新掌握生活的主控權、重建親情連結。「家庭團聚是一個漫長而不易的過程，但正是這樣的努力，讓孩子有機會回到充滿愛的家中。」。