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柏克萊寵物店孵出罕見雙頭蛇 長勢良好

編譯組╱綜合報導
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柏克萊寵物店孵出一條罕見雙頭蛇，長勢良好。（取自Instagram）
柏克萊寵物店孵出一條罕見雙頭蛇，長勢良好。（取自Instagram）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，去年九月，當擁有 55 年歷史的柏克萊爬行動物商店East Bay Vivarium員工漢密爾頓（Angel Hamilton）和懷特（Ezekiel White）發現一條新孵化的加州王蛇（California kingsnake）時，這條剛出生的爬行動物有了一個意想不到的基因轉變：兩個頭。

當時店內的氣氛是一陣歡欣鼓舞，緊接著卻是沉重的悲觀預期。老闆說：「拍下所有能拍的照片，因為它很可能會死。」

雙頭爬行動物在自然界中並不常見，大約只有十萬分之一的機會，存活下來的機會更是微乎其微。該店員工當時認為，這隻動物只能活幾分鐘、幾小時或幾天。

但七個月後，這條閃閃發光的黑白相間的條紋蛇似乎在茁壯成長，雙蛇頭被發現它的員工命名為Angel和Zeke。它有一呎多長，每周二吞食一隻小老鼠，並在社交媒體上嶄露頭角。X光片顯示，這條蛇可以活得很壯實，它可以長到四呎長，存活四分之一個世紀或更久。

懷特說：「我們現在知道它有一個正常的消化系統。如果運氣好，沒有意外的挑戰，它應該可以活很多年。」

爬行動物和哺乳動物一樣，有時會生下連體雙胞胎。但它們很少能存活這麼久。老闆安伯頓（John Emberton）在這家爬行動物商店工作了35年，每年都會孵化出數百條色彩斑斕的小蛇，他也見過雙頭小球蟒、烏龜和壁虎。但沒有一條活過幾天。該店保密了六個月，直到3月30日才在 Instagram 上分享了蛇的餵食過程。

在最近一個周二的餵食日，這條小蛇似乎長勢喜人，雖然有點「醉醺醺」的。當它們在棲息地中穿梭時，兩條黑色的舌頭一閃一閃的，滑行速度很快，但經常會被卡住，因為棍子或樹葉會卡在它們頭部之間的叉里。懷特用 「笨拙但無畏 」（clumsy but fearless）來形容這種它性格。

店員布蘭查德（Alex Blanchard）說：「布置環境的方式必須簡單一點，它們偶爾會為去哪裡而爭吵。你不想讓它們在意見不一致的情況下陷入困境吧。」

蛇兩個頭的大腦分別處理信息，但在進食時，右頭負責咬住一隻粉紅色的小老鼠，直到它停止移動，然後用鬆開的下顎吞下超大的食物。X光片顯示，它們共用一個心臟、肺和消化系統，這是生存的好兆頭。

安伯頓說，Angel/Zeke仍處於「觀望」階段。如果蛇長到一歲，寵物店將考慮出售，很可能賣給動物園或博物館。

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