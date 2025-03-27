聖荷西蒙特瑞路 灣區最致命道路 當地政府促改善

聖荷西於2015年成為美國第四個採用「零事故願景」計畫的城市、目標為減少交通死亡與重傷。(取自聖荷西市交通部門臉書)

根據調查，針對2002-2022年灣區 九縣2200條道路的聯邦數據分析，聖荷西 蒙特瑞路(Monterey Road)是灣區最致命的地方道路之一。

「聖荷西信使報」報導，依據灣區新聞集團(Bay Area News Group)調查，聖荷西蒙特瑞路於2002-2022年期間，共有69人因交通事故喪生。聖荷西另一條路阿瑪頓快速道路(Almaden Expressway)也有31人死亡。

灣區其他道路過去20年的交通死亡人數也相當多。穿越聖馬刁縣與聖塔克拉拉縣的El Camino Real大道有129人喪生。Richmond Parkway有36人喪生、康曲科士達縣San Pablo大道有28人交通意外死亡；舊金山Geary大道有30人失去生命、阿拉米達縣International大道有57人喪生。

總體來看，全國高速公路交通安全管理局分析發現，灣區九縣數千條道路的交通死亡人數，自2002年456人降至2012年的361人；在2022年達到20年來最高水平503人。

儘管聖荷西於2015年成為美國第四個採用「零事故願景」(Vision Zero)計畫的城市、目標為減少交通死亡與重傷，但是，蒙特瑞路與阿瑪頓快速道路的交通死亡人數在20年間持續惡化。這兩條路已被列為優先安全走廊(priority safety corridors)。

蒙特瑞路的交通意外包括去年12月在莫甘山發生一起南北向車輛相撞事故導致兩名駕駛喪生。一個月前，一名35歲男子駕駛本田 汽車穿越道路闖紅燈、與另一台吉普車相撞後死亡。2024年2月，一名38歲女子在聖荷西一處人行道上被一輛休旅車撞倒身亡。2023年12月，一名在聖荷西一條自行車道上騎自行車的男子，因躲避一輛轉彎貨車時、撞上消防栓身亡。

聖荷西交通部門發言人賀納(Colin Heyne)表示，蒙特瑞路與阿瑪頓快速道路都是大型、快速、高載量道路，車輛快速行駛。然而，超速是導致致命與嚴重傷害事故的主要原因，加上這些街道最初設計時、幾乎沒有行人與自行車安全設施，對所有道路使用者都構成安全挑戰。

根據調查，蒙特瑞路的大部分事故皆發生在穿過聖荷西路段，而非在聖塔克拉拉縣與莫甘山監管的城市南部路段。賀納指出，當局致力於透過安全系統提高道路安全，結合各種方法並考慮人為錯誤與弱點。

例如，聖荷西Hillsdale大道近來實施一項安全改善計畫，由阿瑪頓快速道路與Ross大道環繞，取消一條不必要的行車道，增加受到保護的自行車道，改善人行道，並增加分界線。

當地政府改善交通的努力是否具有成效？根據聖荷西市數據，聖荷西於2023年將優先安全走廊道路從17條街道增為30條，以提供更多安全改善。賀納透露，聖荷西市將推動一項新限速安全攝影機試點計畫，近來已獲州法通過批准。