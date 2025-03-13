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雞蛋缺貨 Costco網店推替代品雞蛋粉 竟強調保質期25年

記者劉先進╱屋崙報導
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雞蛋缺貨，大型品牌Costco的網店，甚至主推三種雞蛋替代品。（記者劉先進╱攝影）
雞蛋缺貨，大型品牌Costco的網店，甚至主推三種雞蛋替代品。（記者劉先進╱攝影）

東灣華女Kylie 12日表示，雞蛋價高又缺貨，「雞蛋差不多變成金蛋」。大型品牌Costco的網店，雞蛋缺貨，甚至主推三種雞蛋替代品，分別是，低溫結晶雞蛋、維生素雞蛋粉和凍乾培根炒雞蛋。其中雞蛋粉，更是聲稱保質期長達25年，「讓人啼笑皆非，難道估計雞蛋可能長期漲價，要用雞蛋粉度日？」

過去幾個月來，美國雞蛋產量減少，價格狂飆。農業部在其最新市場報告中稱，3月第一周，散裝雞蛋批發價格下跌1.20元，全國平均每打約6.85元，比前一周下跌15%。但也強調，這是零售商支付的價格，而非消費者購買的價格。不過，這是一個潛在的令人鼓舞的跡象，表明雜貨店的雞蛋價格可能開始下跌。農業部在其「雞蛋市場概覽」報告中說，由於近兩周內沒有發現重大的高致病性禽流感疫情，新月份對帶殼雞蛋的需求持續下降。這一喘息為生產提供一個機會，可以減輕近期的帶殼雞蛋短缺。

雞蛋價格目前高，供不應求，超市多採限購措施。（記者劉先進╱攝影）
雞蛋價格目前高，供不應求，超市多採限購措施。（記者劉先進╱攝影）

華人Kylie說，從購物經驗看，目前並未覺得雞蛋價格有明顯下降。比如，此前去東灣Costco超市，稍便宜的雞蛋早就被一搶而空，不少顧客抱著碰運氣的態度購物，都是空手而歸。上周在屋崙華埠某超市購買的雞蛋，30只約25.99元，平均一打10.4元，「是我這輩子吃過的最貴雞蛋。」如今在家附近的Safeway，一打雞蛋為10.99元。價格還在漲。

「雖然是不同超市，但以往價格都大體差不多。這次明顯能看到蛋價上漲的痕跡。」超市還貼著限購通知，「因為雞蛋供應限制，我們目前可能沒有你最喜歡的所有品牌。我們正在加倍努力，盡快讓所有產品恢復庫存。」

Kylie說，以前Costco在線商店能搜索到雞蛋。現在網路搜索，有三種包含雞蛋的替代品，比如，低溫結晶雞蛋（Whole Egg Crystals），號稱不含化學物質或防腐劑，兩罐含有12打（144個）雞蛋，保質期長達七年，可以攜帶去露營和休假。凍乾培根炒雞蛋，可以當做早餐食用。每罐可供九人食用，非常適合家庭露營或緊急情況下與全家人分享。

最讓人好笑的是，維生素雞蛋粉密封在耐用的罐中，聲稱保質期長達25年。產品介紹號稱，適合家庭探險、緊急情況、享受野外生活、日常保健和最佳表現。只需加水幾分鐘就可食用。「不知道為何要強調這麼長的保質期。也許擔心雞蛋價格短期降不下來。」

雞蛋價格目前高，供不應求，超市多採限購措施。（記者劉先進╱攝影）
雞蛋價格目前高，供不應求，超市多採限購措施。（記者劉先進╱攝影）

雞蛋 Costco 農業部

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